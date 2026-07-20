Adelina Pestrițu, dezvăluiri după 7 ani de la cununia religioasă. Ce spune despre soțul ei și cum se înțeleg: „Nu avem o relație perfectă. Ne prefacem că nu auzim”

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Adelina Pestrițu și soțul ei Virgil Șteblea sărbătoresc șapte ani de la cununia religioasă. Influencerița și soțul ei aproape împlinesc 10 ani de când formează un cuplu. Ea a vorbit despre realitatea neștiută din spatele unei relații de lungă durată.

Adelina Pestrițu, realitatea din spatele unei căsnicii îndelungate

Influencerița a transmis un mesaj emoționant cu ocazia împlinirii a 7 ani de la cununia religioasă cu Virgil Șteblea. Ea a recunoscut că lucrurile nu sunt întotdeauna roz și există și momente tensionate între ei. Totuși, valorile fundamentale sunt cele care îi țin împreună.

„Astăzi sărbătorim 7 ani de când am spus „DA” în fața lui Dumnezeu și în curând 10 ani de când scriem povestea noastră. Nu o să spun că avem o relație perfectă, pentru ca avem și zile în care ne enervam, ne contrazicem și ne prefacem că nu auzim”, a mărturisit ea cu sinceritate.

Ce spune despre „relația perfectă” în viața reală

Adelina Pestrițu spune că există provocări zilnice și mici neînțelegeri, care fac parte din dinamica de cuplu. Totuși, vedeta spune că legătura profundă dintre ea și soțul ei se bazează pe principii și valori solide.

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„Avem ceva mult mai valoros: iubire, respect, râsete, amintiri și dorința de a merge mai departe împreună. Pentru mine, perfect înseamnă noi. Exact așa cum suntem”, a spus Adelina.

Cei doi s-au căsătorit religios în vara anului 2019 și au împreună o fetiță pe nume Zenaida. Influencerița a recunosc, la un moment dat, că soțul ei este gelos, motiv pentru care preferă să nu îi dea niciodată motive.

S-a mutat în Turcia

Adelina Pestrițu revine pe micile ecrane după ce a acceptat să semneze cu PROT TV și să fie gaza unui nou reality show, Burlacii: Foc în Paradis.

Formatul aduce în fața telespectatorilor povești de dragoste și experiențe interesante prin care concurenții își vor căuta sufletul pereche.

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei Pro TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viaţa mea şi m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simţi că formatul mi se potriveşte cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl aşteptam”, a declarat Pestriţu.

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