Daliana Răducan, mesaj plin de emoție pentru Răzvan Simion, la doi ani de la căsnicie. Cum se înțeleg cei doi 

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Răzvan Simion și Daliana Răducan au împlinit doi ani de la căsătorie. Cei doi sunt extrem de fericiți unul lângă celălalt și nu se feresc să își facă declarații de iubire în public. Relația lor a evoluat mult, iar acum sunt o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Iată ce mesaj a transmis soția prezentatorului de la Neatza.

Daliana Răducan, mesaj plin de iubire pentru Răzvan Simion

Răzvan Simion și soția lui au împlinit doi ani de la momentul în care și-au unit destinele. Relația lor a înflorit extrem de frumos după ce și-au spus „da” pentru totdeauna în fața lui Dumnezeu.

Acum, la doi ani de la momentul special, soția prezentatorului de la Neatza a transmis un mesaj plin de emoție, prin care i-a spus lui Răzvan Simion cât de mult îl iubește și îl apreciază.

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„Dintre toate locurile, oamenii și experiențele pe care ni le-a adus viața, cred că cel mai frumos lucru este că ne-am găsit unul pe celalalt. Astăzi se împlinesc doi ani de când ne-am căsătorit. La mulți ani, dragoste”, a transmis Daliana Răducan, pe Instagram.

Daciana Răducan a devenit cunoscută odată cu relația cu Răzvan Simion. Ea este arhitect și se bucură de un succes foarte mare în cariera ei. În lumea design-ului interior, ea este o figură remarcabilă.

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Cei doi au reușit să aibă o relație solidă și se bucură în fiecare zi unul de celălalt, cu toate că ambii au vieți încărcate, mai ales pe plan profesional. Cu toate acestea, ei găsesc mereu timp pentru a petrece împreună și pentru a își consolida zi de zi căsnicia.

Ce spune Răzvan Simion despre soția lui

La rândul lui, Răzvan Simion a vorbit întotdeauna la superlativ despre Daliana și nu s-a ferit niciodată să spună cât de mult își admiră soția și cât de frumoasă este viața lui după ce a cunoscut-o.

„Nu e doar soția mea. Este aliatul meu, ancora mea, curajul care mă ridică și liniștea care mă așează. Partenerul meu de drum, sprijinul din spatele fiecărui pas și glasul care îmi spune adevărul chiar și atunci când doare. Este primul gând dimineață, ultima imagine seară și dovada că viața poate fi mai frumoasă decât mi-am imaginat vreodată. Ne-am căutat mult până să putem spune, în fiecare an: < >, a scris Răzvan Simion, în mediul online, în trecut.

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