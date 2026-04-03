Daliana și Răzvan Simion, dezvăluiri despre căsnicia lor: „Ne-am mutat destul de repede împreună”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Daliana și Răzvan Simion au sărbătorit recent aproape doi ani de căsnicie. Cei doi formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc, iar acum au vorbit despre cum a evoluat relația lor.

Daliana și Răzvan Simion au vorbit deschis despre cum a evoluat relația lor și ce îi face să funcționeze ca parteneri. Cei doi au vorbit într-un interviu pentru Revista Viva! despre ce îi face să funcționeze atât de bine ca parteneri.

„Cred că ceea ce ne-a ținut împreună nu a fost o imagine ideală despre cum ar trebui să fie viața de familie, ci faptul că, în timp, am devenit cu adevărat o echipă.

Nu doar în sensul practic al cuvântului, ci într-un sens mai profund: ne respectăm mult unul pe celălalt și ne susținem în felul în care fiecare crește și evoluează.

Și, poate cel mai important, suntem conștienți că împreună suntem mai puternici decât am fi separat. Tocmai această conștiință ne-a făcut să muncim în aceeași direcție și să construim, pas cu pas, ceva care este cu adevărat al nostru”, a mărturisit Daliana.

Cei doi au povestit cum s-au mutat împreună destul de repede și a fost un pas foarte firesc. Mai mult, niciunul nu a fost nevoit să facă compromisuri și adaptarea a fost una foarte firească pentru amândoi.

„Ne-am mutat destul de repede împreună și a fost unul dintre cele mai frumoase lucruri pentru amândoi. Viața în doi a venit foarte firesc. Nu am simțit că trebuie să ne adaptăm prea mult, pur şi simplu, lucrurile au curs natural, de parcă ne cunoaştem de mult timp. Uneori glumim spunând că, probabil, ne-am mai întâlnit şi în alte vieți”, a mai adăugat Daliana.

De ce își admiră Răzvan Simion soția

Prezentatorul a mărturisit că apreciază extrem de mult ambiția soției sale și inteligența emoțională pe care o deține. Mai mult, el spune că Daliana este perfecționistă, lucru pe care el îl admiră.

„Daliana este extrem de ambițioasă şi structurată. Nu se dă bătută până nu reuşeşte ce îşi propune. Cred că este şi o trăsătură de moldoveancă, dar şi o calitate dobândită în facultate. Are o inteligență emoțională care mă surprinde mereu şi este foarte stabilă şi consecventă. Are un perfecționism ieșit din comun. Uneori este o mare calitate, alteori poate fi perceput ca o exigență foarte mare, dar asta face parte din felul ei de a construi lucrurile temeinic”, a explicat Răzvan Simion.

Urmărește-ne pe Google News