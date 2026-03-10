Fiica lui Răzvan Simion, Ianca Simion, a vorbit deschis despre lupta cu anxietatea și atacurile de panică. Tânăra în vârstă de 21 de ani speră să depășească aceste provocări prin terapie și să-și transforme sensibilitatea în creativitate.

Ianca Simion, despre anxietate și atacuri de panică

Ianca Simion, fiica prezentatorului Răzvan Simion, a împărtășit recent cu urmăritorii săi din mediul online dorința de a aduce câteva schimbări importante în viața sa. Tânăra a discutat deschis despre anxietate, atacurile de panică și perfecționism, teme care au rezonat profund cu urmăritorii ei.

În același timp, tânăra a mărturisit că urmează ședințe de terapie pentru a-și regăsi echilibrul interior.

„Primul lucru cred că ar fi anxietatea mea. Mereu am avut anxietate, dar cumva, în ultimul an, s-a dezvoltat destul de mult. A început să-mi afecteze calitatea vieții (…) Fac tot felul de exerciții și terapie în direcția asta, dar, da, e destul de nasol”, a mărturisit Ianca Simion.

Cu o sinceritate dezarmantă, tânăra a recunoscut că anxietatea i-a complicat viața, dar este hotărâtă să o gestioneze mai bine, apelând la sprijin specializat.

Un alt aspect care o frământă pe Ianca este legat de atacurile de panică, o problemă ce i-a afectat considerabil starea de bine.

„Odată cu anxietatea vine și al doilea punct la care vreau să ajung, și anume atacurile de panică. Mi se par cele mai groaznice lucruri din lume. Când nu iese ceva cum vreau eu sau când cineva nu răspunde conform așteptărilor mele, creierul meu o ia razna și este atât de greu să nu avem așteptări de la cei din jur”, a explicat ea.

Aceste momente dificile au determinat-o să conștientizeze cât de important este să-și ajusteze așteptările față de cei din jur.

Ce schimbări vrea să facă fiica lui Răzvan Simion

Pe lângă lupta cu anxietatea și atacurile de panică, Ianca Simion își dorește să își depășească tendințele perfecționiste, care îi afectează creativitatea.

„Un alt lucru pe care aș vrea să-l schimb la mine este perfecționismul. Sunt ceva de groază, adică inclusiv videoclipurile pentru voi le gândesc atât de mult și am atât de multe materiale pe care nu le-am postat. Am overthink-uit super tare și mi se pare că distruge cumva tot procesul creativ și toată personalitatea”, a povestit ea cu sinceritate.

Tânăra își dorește să devină mai relaxată, astfel încât să se poată bucura mai mult de procesul creativ.

De asemenea, Ianca Simion a vorbit despre sensibilitatea sa, pe care nu o vede ca pe un defect, ci mai degrabă ca pe o trăsătură care ar putea să îi alimenteze potențialul creativ.

„Mi-ar plăcea ca sensibilitatea mea să fie dusă mai mult spre zona creativă”, a menționat ea, subliniind dorința de a transforma această latură a personalității sale într-un atu.

Sursă foto: Instagram

