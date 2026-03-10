Andra, apariție virală într-o rochie mini, provocatoare. Fanii, uimiți de transformarea artistei: „A întinerit cu 10 ani de când a slăbit! Bravo!”

Andra (39 de ani) a atras toate privirile la unul dintre cele mai recente concerte, unde a apărut într-o rochiță neagră scurtă care i-a pus în valoare silueta spectaculoasă. Transformarea artistei a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, fanii remarcând cât de mult a întinerit și cât de bine arată după ce a slăbit considerabil.

O apariție care a încins rețelele sociale

Pe scenă, cu ocazia unui eveniment de 8 martie, Andra a radiat energie și încredere, iar ținuta aleasă i-a evidențiat picioarele tonifiate și talia subțire. Filmările de la eveniment au devenit virale, iar comentariile admirative nu au întârziat să apară.

„Cât a slăbit!”, a exclamat un fan pe TikTok, surprins de schimbarea vizibilă. Un alt admirator a scris: „A întinerit cu 10 ani de când a slăbit! Bravooo!”. Iar un mesaj care a strâns mii de aprecieri spunea: „Femeia asta, de ce trece timpul, arată mai bine”.

Andra recunoaște: „Vreau să mai dau 6 kilograme jos”

Deși transformarea este evidentă, artista spune că nu și-a atins încă obiectivul. Într-un filmuleț publicat pe TikTok-ul emisiunii „Românii au talent”, Andra a mărturisit acum câteva săptămâni că programul încărcat îi îngreunează ritmul de slăbit.

„Vreau să mai dau 6 kilograme jos, dar nu reușesc când sunt la filmări”, a explicat ea, adăugând că perioadele aglomerate îi dau planurile peste cap.

Citeşte şi: Andra și Cătălin Măruță, emoționați până la lacrimi de fiica lor, Eva: „M-a lovit o emoție de nu mai știam dacă să continui”

Citeşte şi: Andra, declarație de dragoste pentru soțul ei. Cătălin Măruță a împlinit 48 de ani: „Cel mai frumos dar al vieții mele”

Citeşte şi: Andra a dezvăluit ce o puneau socrii să facă atunci când îi vizita la Târgu Jiu: „Nu ai ce face în situațiile astea”

Secretul ei: disciplină, mese regulate și fără gustări între ele

Întrebată cum reușește să se mențină, Andra a dezvăluit că nu ține diete drastice, ci a adoptat un obicei simplu, dar eficient. Artista spune că mănâncă normal la mese, însă evită complet gustările dintre ele.

„Am mâncat mai puțin. Care e secretul? Că orice ai face, pui la loc instant, dar uite că mă mențin, doar pentru că nu mai mănânc între mese. La mese mănânc ce îmi place în perioada asta, când nu slăbesc. Când vreau să slăbesc, mănânc carne cu salată”, a explicat ea.

Sprijinul din culise: Cătălin Măruță, „nutriționistul” familiei

Andra recunoaște că procesul nu a fost ușor, mai ales pentru cineva pofticios. Totuși, a avut parte de un sprijin constant acasă: soțul ei, Cătălin Măruță. Prezentatorul, inspirat de discuțiile cu specialiștii din podcastul său, a devenit un adevărat ghid pentru ea.

„E cu chinuială pentru o fată care este pofticioasă. Și trăiesc în casă și cu un nutriționist, adică cu soțul meu. De când face podcasturi cu doctori, crede că este nutriționist. A citit și cartea Revoluția Glucozei și spune că trebuie să mâncăm salată înainte de masă. Dar, în același timp, el este omul care m-a ajutat cel mai mult să slăbesc”, a povestit artista la Kiss FM.

Foto – Facebook / Tik Tok

Urmărește-ne pe Google News