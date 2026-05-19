Cătălin Măruță, dezvăluiri despre cât câștigă Andra pe un concert: „Vinzi o zi la Sala Palatului în 7 minute!”

Cătălin Măruță a fost invitat la podcastul lui Andi Moisescu și a dezvăluit că artista are un succes imens. El a dezvăluit realitatea din spatele concertelor cu sala închisă și a vorbit despre cât de iubită este soția lui de către publicul larg.

Cătălin Măruță, despre cum se raportează unii oameni la câștigurile artiștilor români

Cătălin Măruță și Andra formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt o echipă atât acasă, cât și în viața profesională. Invitat la podcastul lui Andi Moisescu, Cătălin Măruță a vorbit despre cum se raportează unii oameni din industria muzici ăla la câștigurile artiștilor în urma evenimentelor.

„Când vine vorba de bani, noi, oamenii, ne gândim doar la banii pe care omul îi câștigă, nu și la eforturile pe care el le face pentru a-i câștiga sau și la banii pe care el îi și dă. Așa cred eu, dar dacă mă înșel îmi cer iertare”, a spus Andi Moisescu.

Cătălin Măruță a explicat că, deși Andra, cântă la Sala Palatului cu ușa închisă, asta nu înseamnă câștiguri extraordinar de mari. El a dat exemplul soției sale care a vândut toate biletele la concertul de la Sala Palatului în doar 7 minute.

„A fost Andra – Tradițional 3 la Sala Palatului. 3 zile sold out. Ziua de sâmbătă a fost vândută în 7 minute, un record. Pentru noi e o mândrie, pentru că sunt oameni care nu sunt dezamăgiți de 10 ani de când facem show-urile astea și vin și vor să stea în primul rând. Vinzi o zi la Sala Palatului în 7 minute! Sunt foarte mulți oameni, inclusiv din industria muzicală care zic: bă, câți bani au făcut ăștia din Sala Palatului”, a spus Cătălin Măruță.

„Suntem printre singurii artiști care plătim taxele integral”

Fostul prezentator de la PRO TV a explicat că el și Andra sunt „printre singurii artiști” care plătesc integral taxele și a explicat că 51% din prețul pe care un spectator îl plătește pe un bilet înseamnă taxe.

Apoi, sala trebuie închiriată, iar la toate acestea se adaugă accesorii, scenă, lumini, invitați, cazări și multe altele. La final, spune vedeta, „aproape că aduci bani de acasă”.

„Suntem printre singurii artiști care plătim taxele integral. 51% din prețul unui bilet e taxă! Restul e chiria unei săli la Sala Palatului, 18.000 euro pe zi + accesorii încă 2.000 euro. Deci 20.000 euro pe zi. Se mai adaugă scenă, lumini, invitați, cazări. Aproape aduci bani de acasă!”, a mai spus Cătălin Măruță.

