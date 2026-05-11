Cătălin Măruță, din nou în platoul PRO TV! Cum a fost surprins prezentatorul după despărțirea de trust

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Deși drumurile profesionale dintre Cătălin Măruță și trustul PRO TV s-au despărțit oficial la începutul acestui an, legăturile de suflet par a fi mai puternice decât orice contract semnat pe hârtie. Recent, fostul moderator al emisiunii de după-amiază a surprins pe toată lumea cu o apariție neașteptată chiar pe platourile de filmare unde, timp de aproape două decenii, a fost gazda telespectatorilor.

De data aceasta, Măruță a lăsat deoparte rolul de prezentator și a pășit în studio dintr-o postură complet nouă, cea de susținător înfocat.

Un nou început în vechea „casă”: Susținere totală pentru Andra

Prezența lui Cătălin Măruță în platoul emisiunii „Românii au talent” nu a fost una întâmplătoare. Acesta a ales să fie alături de soția sa, Andra, în timpul semifinalelor live, demonstrând că dincolo de camerele de filmat, familia rămâne prioritatea sa numărul unu. Însoțit de copiii săi, David și Eva, prezentatorul a trăit spectacolul cu aceeași intensitate ca un spectator obișnuit, bucurându-se de magia momentului.

Mesajul postat de acesta pe rețelele sociale a lăsat să se vadă o latură extrem de sensibilă a omului de televiziune, care pare să fi găsit liniștea și bucuria în lucrurile simple, departe de presiunea cifrelor de audiență. „A început prima semifinală live din Românii au talent. Și, ca de fiecare dată, ne strângem cu toții împreună, cu emoții, cu râsete, cu bucuria de a vedea oameni care au curajul să urce pe scenă și să își spună povestea prin talentul lor”, a transmis Cătălin Măruță, confirmând că spiritul emisiunii îl fascinează în continuare.

Finalul unei ere: De ce a fost scoasă din grilă emisiunea „La Măruță”

Această apariție vine la scurt timp după un moment de cotitură în cariera sa. Pe data de 6 februarie 2026, emisiunea „La Măruță” a transmis ultima sa ediție live, marcând finalul unui capitol lung și plin de succese. Decizia producătorilor de a scoate formatul din grilă a venit pe fondul unei scăderi vizibile a interesului publicului, semn că nici măcar celebrele „sosuri picante” nu mai reușeau să salveze audiența în fața unui format care devenise, în timp, previzibil.

Citeşte şi: Cătălin Măruță, detalii neștiute despre cariera în televiziune. Ce s-a întâmplat cu adevărat la începuturile sale în PRO TV. „Îmi aduc aminte perfect!”

Citeşte şi: Cătălin Măruță, despre viața de cuplu cu Andra, după aproape două decenii de căsnicie: „M-a surprins și pe mine de multe ori!” Cum este în prezent relația lor

Citeşte şi: Cătălin Măruță se reinventează după anularea emisiunii „La Măruță”. Cu ce proiect nou vine prezentatorul: „Este despre conexiuni reale”

Citeşte şi: Mișcare neașteptată pentru Greta Dan, după scoaterea din grilă a emisiunii „La Măruță”. „Schimbările sunt lucruri necesare. Mă bucur!” Unde lucrează acum

Chiar dacă emisiunea a pierdut lupta cu cifrele, Cătălin Măruță a demonstrat o maturitate remarcabilă, acceptând schimbarea cu demnitate. Vizita sa în platoul de la „Românii au talent” arată că nu există resentimente față de foștii colegi sau față de trustul care l-a consacrat. Din contră, acesta continuă să promoveze valorile pe care le-a susținut mereu: curajul de a fi pe scenă și prețuirea talentului autentic.

Tradiția familiei continuă dincolo de contracte

Dincolo de schimbările din plan profesional, familia Măruță rămâne un simbol al unității în showbiz-ul românesc. Gestul lui Cătălin de a merge împreună cu David și Eva să o susțină pe Andra este un semnal clar că legătura lor cu proiectele importante ale PRO TV rămâne una de nezdruncinat.

Pentru fanii care l-au urmărit zilnic timp de 19 ani, imaginea lui Măruță în public a fost una plină de speranță, semn că acesta nu va dispărea definitiv din peisajul mediatic.

Momentul a fost unul încărcat de nostalgie, dar și de o energie proaspătă, prezentatorul fiind văzut zâmbind și interacționând cu cei prezenți, dovedind că un sfârșit de drum într-un proiect este, de fapt, doar o oportunitate pentru o nouă abordare. Rămâne de văzut care vor fi următorii pași ai lui Cătălin Măruță, însă mesajul său actual este unul de recunoștință și solidaritate față de cei care păstrează vie magia televiziunii.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News