Cătălin Măruță, despre viața de cuplu cu Andra, după aproape două decenii de căsnicie: „M-a surprins și pe mine de multe ori!” Cum este în prezent relația lor

Cătălin Măruță vorbește rar atât de deschis despre viața de familie, însă într-un interviu recent a făcut dezvăluiri emoționante despre relația cu soția sa, Andra. Prezentatorul a descris-o ca fiind mult mai profundă decât imaginea publică, un om cu o forță interioară impresionantă, disciplină, sensibilitate și o capacitate uriașă de a iubi. Tot el recunoaște că artista este echilibrul lui profesional și cel mai sincer critic pe care îl are.

„Am descoperit la Andra o forță incredibilă”

Măruță spune că, dincolo de vocea și energia pe care publicul le vede, Andra este un om cu o structură emoțională complexă și o disciplină remarcabilă.

„Am descoperit la Andra o forță incredibilă, care nu se vede întotdeauna din exterior. Oamenii aud vocea ei, văd zâmbetul, simt energia. Dar în spatele lor este o disciplină uriașă, o sensibilitate care m-a surprins și pe mine de multe ori și un fel de a iubi… complet și fără jumătăți de măsură” – a dezvăluit Măruță într-un interviu pentru viva.ro.

Citeşte și: Cătălin Măruță se reinventează după anularea emisiunii „La Măruță”. Cu ce proiect nou vine prezentatorul: „Este despre conexiuni reale”

Citeşte şi: Cătălin Măruță și-a luat familia și a plecat în vacanță. Ce destinație de lux a ales: „Nu e doar despre locuri”

Citeşte şi: Cătălin Măruță a angajat o fostă colegă de la Pro TV la podcastul lui: „Întotdeauna am crezut că valoarea unei echipe stă în oamenii care poate nu s-au văzut, dar au ținut totul în picioare”

El spune că artista se implică total în tot ceea ce face, fără compromisuri.

„Ea e genul de om care se dă pe sine 100% în tot ce face.”

Prezentatorul a vorbit și despre latura profundă a soției sale, una pe care publicul nu o vede întotdeauna.

„E un om mult mai profund decât imaginea, un om care simte enorm, care trăiește intens și care are o bunătate reală, neafectată.”

Cu sinceritate și umor, Măruță a adăugat:

„Ea e soția mea și e normal să cred asta, dar eu chiar CRED asta: Andra e un om minunat înainte de orice. Iar eu sunt norocos.”

„Andra este cel mai sincer critic al meu”

Cătălin Măruță recunoaște că soția lui este persoana care îi oferă cel mai onest feedback, iar acest lucru îl ajută să rămână echilibrat profesional.

„Da, Andra este cel mai sincer critic al meu. Și știi ceva? E exact ce-mi trebuie.”

El explică faptul că sinceritatea ei vine întotdeauna dintr-un loc de iubire și grijă, ceea ce transformă critica într-un sprijin real.

„Ea nu-mi spune niciodată ceva ca să mă flateze, ci ca să mă ajute să fiu mai bun, să mă văd clar, așa cum sunt, fără filtre.”

Măruță spune că modul în care Andra îi transmite observațiile face ca totul să fie constructiv.

„Are un fel al ei de a spune lucrurile, unul care dezamorsează orice tensiune. Simt iubire în spatele cuvintelor ei.”

Pentru prezentator, rolul Andrei în cariera lui este esențial. „Când vine de la ea, chiar și când mă pune la colț, nu mă simt atacat, ci susținut.”

El o descrie ca fiind reperul lui de sinceritate: „E ca un barometru al adevărului în viața mea profesională – îmi spune exact ce trebuie, exact cum trebuie și exact când trebuie.”

