Cătălin Măruță și-a luat familia și a plecat în vacanță. Ce destinație de lux a ales: „Nu e doar despre locuri”

Cătălin Măruță a ales să plece într-o vacanță, după ce a rămas liber de contract. Prezentatorul și-a luat familia și a decis să plece într-o vacanță la soare, într-o destinație de lux. Iată unde au plecat Andra și Cătălin Măruță, alături de cei doi copii: Eva și David.

Andra și Cătălin Măruță, vacanță de lux împreună cu cei doi copii

Cătălin Măruță, vacanță alături de familie după ce a plecat de la PRO TV

Cătălin Măruță a rămas fără contractul de la PRO TV, după ce 18 ani în care a realizat emisiunea „La Măruță”. Schimbare a venit ca un șoc pentru telespectatori, iar acum, prezentatorul se concentrează pe celelalte proiecte, dar și pe familie.

Pe 6 februarie 2026, prezentatorul și-a luat rămas bun de la telespectatori în ultima ediție a emisiunii pe care a moderat-o timp de 18 ani. Acum, el a intrat într-o nouă eră: a rămas cu podcastul și cu celelalte colaborări pe care le are.

În plus, el a decis să petreacă mai mult timp cu familia, drept urmare, a hotărât să plece într-o vacanță alături de Andra și cei doi copii.

Familia Măruță a ales Dubai ca destinație, un loc însorit și plin de distracții pentru turiști.

„Vacanţele nu sunt doar despre locuri… sunt despre timp. Despre noi, împreună, fără grabă, fără zgomot”, a scris Cătălin Măruță pe internet.

Prezentatorul a postat câteva fotografii dintr-o barcă în care pescuia alături de fiul lui.

Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea față de Eva

În plus, în prima zi de când nu a mai apărut la televizor, Cătălin Măruță a mers să o ia de la școală pe Eva, așa cum îi promisese în cadrul podcastului său.

Fetița i-a mărturisit că i-ar plăcea să fie luată de la școală de tatăl său, mai ales că vede mereu alte colege cum sunt așteptate de tații lor.

Prezentatorul a imortalizat momentul în care și-a luat pentru prima oară fata de la școală, iar Eva i-a sărit în brațe.

Până acum, el doar își ducea copiii la școală dimineața, iar Andra era cea care îi lua, având în vedere că prezentatorul era în emisie la ora la care copiii terminau școala.

De data aceasta, lucrurile s-au schimbat și acum poate veni după Eva și David când aceștia termină cursurile.

Andra Măruță a vorbit despre cum își împart ea și Cătălin atribuțiile în familie.

„Cătălin îi duce dimineața la școală, eu îi iau și apoi merg cu ei la meditații, la activități și evident că îmi cereau tot felul de lucruri și am învățat să spun și NU.

Dar sunt niște copii tare înțelegători și buni. Au înțeles pentru că am avut de fiecare dată argumentele bune, le-am explicat. Vorbesc foarte mult cu ei.

De fapt, amândoi vorbim foarte mult cu ei, le explicăm absolut tot ce se întâmplă cu familia noastră. Mi se pare că singura soluție ca să-i ții pe copiii tăi aproape este comunicarea, iubirea.

Noi asta încercăm. Nu știm dacă asta este cea mai bună metodă, dar asta știm noi și până acum a funcționat”, a povestit Andra pentru Libertatea.

