Cătălin Măruță și-a luat familia și a plecat în vacanță. Ce destinație de lux a ales: „Nu e doar despre locuri”

Cătălin Măruță a ales să plece într-o vacanță, după ce a rămas liber de contract. Prezentatorul și-a luat familia și a decis să plece într-o vacanță la soare, într-o destinație de lux. Iată unde au plecat Andra și Cătălin Măruță, alături de cei doi copii: Eva și David.
Andra și Cătălin Măruță, vacanță de lux împreună cu cei doi copii
Cătălin Măruță, vacanță alături de familie după ce a plecat de la PRO TV
Cătălin Măruță a rămas fără contractul de la PRO TV, după ce 18 ani în care a realizat emisiunea „La Măruță”. Schimbare a venit ca un șoc pentru telespectatori, iar acum, prezentatorul se concentrează pe celelalte proiecte, dar și pe familie.
Pe 6 februarie 2026, prezentatorul și-a luat rămas bun de la telespectatori în ultima ediție a emisiunii pe care a moderat-o timp de 18 ani. Acum, el a intrat într-o nouă eră: a rămas cu podcastul și cu celelalte colaborări pe care le are.
În plus, el a decis să petreacă mai mult timp cu familia, drept urmare, a hotărât să plece într-o vacanță alături de Andra și cei doi copii.