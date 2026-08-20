Paul Ipate, imagini rare cu Zora, fiica lui și a Cătălinei Grama: „Mi-a dat voie”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Paul Ipate și-a încântat fanii din mediul online cu câteva imagini în care apare alături de fiica lui și a Cătălinei Grama (Jojo). Zora a ales să stea departe de public, iar părinții ei îi respectă decizia.

Paul Ipate, imagini rare cu Zora

Actorul Paul Ipate, cunoscut pentru discreția cu care își protejează viața personală, a stârnit o adevărată surpriză pe rețelele sociale. Recent, acesta a postat două fotografii alături de fiica sa, Zora, în vârstă de 9 ani, care seamănă izbitor cu mama sa, actrița Cătălina Grama (Jojo).

Postarea a fost însoțită de un mesaj emoționant, ce a atras rapid atenția fanilor săi. Acesta este unul dintre puținele momente în care actorul a decis să împărtășească public imagini cu fiica sa.

„Rar pun poze cu prințesa mea. Acum am întrebat-o și mi-a dat voie. Piesa de la poze… tot ea a pus-o. Crește, e fashion, e deșteaptă, e haioasă, e căpoasă, e comică și are și puțină dileală. O iubesc de mor și încerc să petrec cât pot de mult timp cu ea. Recunosc că mă sperie cât de repede crește. Ea crește, iar eu învăț să iubesc și mai mult”, a scris actorul pe contul său de socializare.

Citește și: Ioana Ginghină, mărturisiri despre gesturile făcute de Cristi Pitulice care au convins-o că este bărbatul potrivit: „Au fost două situații clare”

Citește și: Lidia Buble s-a hotărât. Ce schimbare vrea să facă în viața ei: „Voi sunteți martori la contractul pe care l-am semnat”

De ce au ales cei doi actori să nu își expună copiii

Mesajul lui Paul Ipate a stârnit o discuție amplă pe tema expunerii copiilor în spațiul public. Atât el, cât și partenera sa, Jojo, au fost mereu rezervați atunci când a venit vorba despre publicarea imaginilor cu cei doi copii ai lor. Într-un comentariu amplu, actorul a explicat de ce respectă alegerea Zorei de a nu apărea frecvent în mediul online.

„N-am mai răspuns de mult pe aici. O să o fac o dată, lung și atât. Eu am ales să nu-mi expun copiii în fotografii tocmai pentru că sunt persoană publică. Nu din rușine, nu pentru că «refuză pozele» și nici pentru că ar avea vreo problemă cu propria imagine. Pur și simplu am considerat că notorietatea mea nu trebuie să devină automat și expunerea lor. Intimitatea unui copil nu este o datorie față de public și nici recunoștință față de părinți nu se măsoară în disponibilitatea de a apărea pe rețelele sociale”, a precizat actorul.

Citește și: Mama lui Mihai Bendeac, dezvăluiri despre relația dintre actor și fratele lui, Andrei. Abia acum s-a aflat adevărul

Citește și: Prințul Harry și Meghan Markle se mută înapoi în Marea Britanie, la 6 ani de la Megxit. De ce au luat această decizie

El a continuat prin a sublinia importanța respectării dorințelor copiilor, chiar și atunci când acestea nu corespund așteptărilor publicului.

„Mi se pare, de altfel, ușor ironic să deplângem „lipsa de autenticitate» a noilor generații, în timp ce pretindem că autenticitatea lor ar trebui demonstrată exact prin acceptarea expunerii publice. Uneori, cel mai autentic lucru pe care îl poate spune cineva este simplul «nu vreau să apar». Iar dacă un copil își dorește discreție, eu nu văd aici nici nerecunoștință, nici insultă și, cu atât mai puțin, un motiv de rușine. Văd o limita personală. Și cred că unul dintre lucrurile sănătoase pe care un părinte le poate face este să o respecte, chiar dacă nu produce fotografia perfectă pentru internet. Copiii mei nu sunt extensii ale imaginii mele publice și nici accesorii pentru validarea mea online. Au dreptul la propria identitate, la propriile alegeri și, da, inclusiv la luxul aproape revoluționar de a nu fi postați”, a subliniat Paul Ipate.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini cu Paul Ipate și Zora

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News