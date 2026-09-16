Rihanna, petrecere de vis pentru prima aniversare a fiicei sale, Rocki. Cele două au purtat rochii asortate de la Dior

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Rihanna și fiica ei, Rocki Irish Mayers, au strălucit în ținute asortate roz Dior la petrecerea aniversară de 1 an a micuței, organizată pe 13 septembrie. Decorul pastelat și caruselul au completat cadrul de poveste.

Fiica Rihannei a împlinit 1 an

Rihanna și fiica ei, Rocki Irish Mayers, au transformat aniversarea de un an a micuței într-o adevărată sărbătoare a stilului și iubirii materne. Pe 13 septembrie, cele două au strălucit în ținute roz pal create special de casa Dior, marcând un moment plin de emoție și eleganță.

Pe lîngă rochia roz superbă, Rocki a purtat un lănțișor delicat, cercei cu diamante și funde adorabile prinse în codițe, reușind să fie în centrul atenției.

Melissa Forde, prietena apropiată a Rihannei, a surprins momentele speciale și le-a împărtășit pe Instagram.

„La mulți ani, Rocki Irish! Nu-mi vine să cred că are deja un an”, a scris aceasta, adăugând un mesaj despre ținutele asortate ale mamei și fiicei.

Sărbătoarea a avut un decor de basm, cu baloane pastelate și un carusel pentru cei mici, iar Rocki a fost surprinsă gustând din tortul spectaculos, în mai multe straturi și culori pastelate.

Citește și: Gabi Tamaș revine pe micile ecrane. Olga Barcari l-a dat de gol: „Nu știu dacă am voie să spun”

Citește și: Gabriela Cristea a răbufnit după ce fiicele sale au fost criticate online: „Aici, pentru mine, se termină orice discuție”

Rocki, model la doar 1 an

Fiica cea mai mică a Rihannei și a lui A$AP Rocky nu este străină de atenția publicului. În doar un an, Rocki a devenit un adevărat fashion icon, apărând pe mai multe coperte de reviste de prestigiu. În aprilie, ea și mama sa au fost protagonistele copertei revistei W, micuța purtând o piesă Dior Haute Couture. Ulterior, Rocki a apărut împreună cu tatăl său pe coperta ediției W China ”Love Issue”, consolidându-și statutul de vedetă în devenire.

Familia Rihannei știe să celebreze fiecare moment important. Frații mai mari ai lui Rocki, RZA, de 4 ani, și Riot, de 3 ani, au avut parte de petreceri tematice memorabile în acest an.

În luna mai, RZA a sărbătorit la Sloomoo Institute din New York, iar Riot a avut o petrecere cu tematică Spider-Man în august, la reședința Rihannei din Barbados.

Citește și: Niculina Stoican, critici dure la adresa tinerelor care nu își doresc să devină mame: „Au motivații puerile!” De ce nu și-a dorit artista un al doilea copil

Citește și: Alina Pușcău își caută liniștea în Grecia în mijlocul tratamentului oncologic. Gestul făcut de vedetă într-o biserică din Salonic. „Mulțumesc, Doamne, pentru tot!”

„Vreau doar să le spun tuturor taților de fete: sunt cel mai nou membru al clubului. Salutați-mă și urați-mi bun venit”, declara A$AP Rocky în 2025, la scurt timp după nașterea lui Rocki, la gala CFDA Fashion Awards.

Legătura specială dintre Rihanna și Rocki a fost evidentă chiar de la început. La anunțul nașterii fiicei sale, artista a postat o fotografie emoționantă în care ținea bebelușul în brațe, înfășurat într-o păturică roz. În aceeași imagine, artista purta bijuterii de lux, inclusiv un inel personalizat cu inscripția ”Mom”, simbolizând începutul unei noi etape din viața sa.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini de la petrecerea aniversară a lui Rocki

Sursă foto: Getty, Profimedia, Instagram

Urmărește-ne pe Google News