Gabriela Cristea a răbufnit după ce fiicele sale au fost criticate online: „Aici, pentru mine, se termină orice discuție”

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Gabriela Cristea a răbufnit după ce fiicele sale, Victoria și Iris, au fost criticate de internauți, în urma unui clip postat de mama lor. Fosta prezentatoare tv a avut o reacție fermă, subliniind limitele care trebuie respectate în mediul virtual, mai ales când vine vorba despre copii.

Gabriela Cristea, mesaj tranșant pentru criticii fiicelor sale

Prezentă de mulți ani în lumina reflectoarelor, Gabriela Cristea este obișnuită cu opiniile diverse, criticile și comentariile care vin la pachet cu statutul de persoană publică. De-a lungul carierei sale, a fost adesea subiect de discuție, fie pentru alegerile vestimentare, fie pentru postările din mediul online. Cu toate acestea, vedeta consideră că există o graniță clară între critica adresată unui adult și atacurile la adresa copiilor.

Supărată peste măsură, fosta prezentatoare tv a povestit despre situația care a determinat-o să reacționeze. Totul a pornit de la un clip video în care apăreau cele două fiice ale sale. Deși era obișnuită cu opinii legate de conținutul pe care îl publică, unele mesaje din secțiunea de comentarii au depășit limita bunului-simț, vizând comportamentul și educația fetelor.

„Poți să te iei de mine, poți să spui că nu-ți place când vorbesc, cum mă îmbrac, ce fac sau ce postez. Sunt adult, sunt persoană publică și pot să duc o critică. Dar de copiii mei nu te iei. Și vreau să spun lucrurile astea foarte clar, pentru că, după un video în care au apărut fetele mele, am citit câteva comentarii care mi-au lăsat și gust amar. E puțin spus. Nu pentru că cineva m-a jignit pe mine. Cu asta sunt obișnuită și știu cum stă treaba de foarte mulți ani, dar niște adulți au simțit nevoia să spună lucruri groaznice despre niște copii”, a spus Gabriela Cristea într-un clip postat pe Facebook.

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Vedeta, despre diferențele dintre online și viața adevărată

Vedeta a subliniat că postările din mediul online reprezintă doar o frântură din viața reală a unei familii și că, din acest motiv, este greșit să fie judecată educația unui copil doar pe baza unui clip video. Gabriela Cristea a explicat că fetele sale sunt crescute cu dragoste, reguli și limite, dar că, la fel ca toți copiii, pot avea momente în care se comportă copilărește – ceea ce este absolut normal.

„Și aici, pentru mine, se termină orice discuție despre păreri, libertate de exprimare sau „eu doar am zis ce cred”. Nu! Nu orice mizerie care îți vine să o scrii se transformă automat într-o opinie respectabilă. Când un adult stă în spatele unui telefon și începe să analizeze, să eticheteze, să ironizeze sau să jignească un copil, asta nu-mi spune despre copil ceva, ci îmi spune totul despre adultul acela”, a continuat Gabriela Cristea.

„Fetele mele sunt copii normali, sunt educate, au bun-simț, sunt iubite și sunt crescute cu reguli și cu limite. Și, surpriză, ce credeți? Așa cum se întâmplă cu toți copiii, din când în când sunt și alintate. Pentru că sunt copii. Uneori vor ceva, insistă, sunt mofturoase, uneori sunt obosite, pentru că au un program similar cu al unui adult. Se întâmplă să mai vorbească și tare și să mai facă și mutre, pentru că asta fac copiii”, a subliniat vedeta.

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Gabriela Cristea, mesaj pentru cei care i-au atacat fetele

Prezentatoarea TV a ținut să le transmită un mesaj clar celor care au lansat astfel de atacuri la adresa copiilor săi.

„Nu sunt niște roboți programați să stea drepți în fața camerei ca să mulțumească niște necunoscuți de pe internet. Te duci la mama lui și-i spui că are un copil nesuferit? Hai să fim serioși! Pentru că, în viața reală, există niște limite pe care internetul pare că le șterge din capul unora. Un ecran nu trebuie să-ți ia din bunul-simț. Cu mine puteți avea orice problemă, dar cu copiii mei, nu. Dacă nu vă plac, treceți mai departe. Dacă nu vă place familia mea, nu ne urmăriți. Dacă un video vă irită, există scroll, scroll, scroll. Dar să intri intenționat într-un comentariu ca să rănești un copil sau un părinte prin copilul lui… mi se pare una dintre cele mai joase forme de răutate”, a precizat fosta prezentatoare tv.

„Și nu, aici nu o să fiu diplomată deloc, pentru că există lucruri în viață la care diplomația spune stop. Iar pentru mine, unul dintre ele este momentul în care un adult își varsă frustrările pe un copil. Așa că, repet, aveți ceva cu mine, sunt aici, dar copiii mei… Păi, lăsați-vă un like!”, a încheiat Gabriela Cristea mesajul.

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Sursă foto: Facebook

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