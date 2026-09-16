Mihai Trăistariu, după ce a ținut post negru, inspirat de Mihai Onilă: „Mi s-a pus o ceață pe ochi, eram aproape de leșin”

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Epuizat după 144 de concerte în vara anului 2026, Mihai Trăistariu (49 ani) s-a reconectat cu sănătatea printr-un post negru cu apă. Artistul de 49 de ani dezvăluie cum această practică l-a revitalizat complet. În același timp, cântărețul spune că nu îl recomandă oricui, mai ales după ce în a treia zi i s-a făcut rău.

Mihai Trăistariu, despre experiența postului negru

Mihai Trăistariu a avut o vară plină de provocări, dar și de realizări impresionante. După un maraton de 144 de spectacole și venituri totale de 60.000 de euro, generate din muzică și din închirierea celor șase garsoniere, solistul a ales o metodă neconvențională de recuperare: postul negru.

„Am tot citit despre postul cu apă, am văzut și pe la Mihai Onilă, și unii medici îl recomandă, mai ales în America”, a declarat artistul pentru Click.

Inspirat de informațiile online, Mihai Trăistariu a decis să testeze această practică în decembrie 2024, după răsfățurile culinare de sărbători. Primele trei zile fără mâncare au fost o provocare, dar au avut un impact pozitiv asupra sănătății sale.

„Am luat magneziu și sare celtică pentru electroliți, ca să nu mă doară capul. Cea mai grea e a treia zi fără mâncare”, spune el.

După fiecare perioadă de post, Mihai Trăistariu spune că observă schimbări vizibile în organism.

„Organismul se reface, se cunoaște și pe față, pe piele, dispar coșurile, din a treia zi am pielea ca de bebeluș”, explică solistul.

În plus, dieta sa zilnică a devenit mai sănătoasă: a renunțat la sucuri, prăjeli și dulciuri, favorizând fructele și legumele.

„Foamea o stăpâneam greu, nu e ușor. Mă îmbuibam cu apă, iar la prânz mă culcam ca să mai treacă timpul”, a mărturisit el.

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Artistului i s-a făcut rău în timpul postului

Cu toate acestea, postul negru nu a fost lipsit de riscuri. Într-o ocazie recentă, Mihai a ignorat câteva reguli esențiale.

„În a treia zi de post negru am vrut să ies la plajă. După două ore la soare și o baie fierbinte acasă, am simțit că amețesc. Am văzut moartea cu ochii. Mi s-a pus o ceață pe ochi, eram aproape de leșin”, mărturisește el.

Norocul său a fost că a reușit să se întindă și să-și revină.

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„M-am ținut de pereți, m-am dus pe balcon, ca să iau un pic de aer, apoi m-am întins pe canapea. Eu tot întrebam AI-ul ce să fac. El mă avertizase să nu ies la plajă, să nu fac baie fierbinte, că-mi va scădea tensiunea, dar nu l-am ascultat. Nu recomand acest post negru, trebuie făcut cu acordul medicului și să locuiești totuși cu cineva în casă”, a mai spus el.

Specialiștii avertizează că postul negru trebuie abordat cu prudență. Persoanele cu afecțiuni cronice sau vârstnicii ar trebui să evite această practică fără supraveghere medicală. Înainte de a începe un post mai lung de 24 de ore, consultul medical este obligatoriu. Siguranța trebuie să fie întotdeauna prioritară, mai ales în cazul unor metode atât de intense.

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Sursă foto: Instagram

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