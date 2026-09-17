  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 18 septembrie 2026. Vindecătorul Chiron retrograd în Berbec. O zodie e pusă față-n față cu alegeri importante. Rănile trecutului îi vor da putere

Horoscop 18 septembrie 2026. Vindecătorul Chiron retrograd în Berbec. O zodie e pusă față-n față cu alegeri importante. Rănile trecutului îi vor da putere

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 18 septembrie 2026. O zi cu energii puternice și transformări vizibile pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

18 septembrie 2026 marchează un moment important din punct de vedere astrologic. Chiron își începe mișcarea retrogradă în Berbec și readuce în atenție răni care nu au fost complet vindecate. Acest tranzit nu are rolul de a redeschide suferințe fără un scop, ci de a permite o înțelegere mai profundă a acestora. Chiron este asociat cu rana care poate deveni, în timp, o sursă de înțelepciune și forță. Energia sa retrogradă invită la introspecție și la reevaluarea unor experiențe care au influențat alegerile de până acum. Pentru o zodie, această perioadă poate deveni decisivă. Leii sunt puși în fața unor alegeri importante, iar trecutul le oferă exact lecțiile de care au nevoie pentru a merge mai departe.
Ziua de azi le oferă Leilor o lecție importantă despre puterea personală. Nu trebuie să demonstreze că sunt invincibili pentru a fi respectați sau apreciați. Chiron retrograd le arată că acceptarea propriilor vulnerabilități poate deveni una dintre cele mai mari forme de curaj. O rană veche poate înceta să îi definească atunci când aleg să învețe din ea. În acest fel, trecutul nu mai reprezintă o povară, ci o sursă de claritate. Leii pot ieși din această perioadă mai siguri pe ei, mai selectivi și mai conștienți de direcția pe care vor să o urmeze.

Horoscop 18 septembrie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 18 septembrie 2026

18 septembrie aduce pentru Berbeci un moment important de introspecție, odată cu revenirea lui Chiron retrograd în propriul semn. Acest tranzit readuce în atenție răni mai vechi legate de identitate, încredere în sine și curajul de a-ți afirma nevoile. Poți observa că o situație recentă îți reactivează o nesiguranță pe care credeai că ai depășit-o. Nu este însă un pas înapoi, ci o ocazie de a înțelege mai profund ce te împiedică să fii tu însuți. În plan profesional, Mercur în Balanță te determină să analizezi mai atent relația cu superiorii și colaboratorii. O discuție serioasă poate scoate la suprafață diferențe de viziune, dar îți oferă și șansa de a stabili limite mai clare. În dragoste, devii mai conștient de felul în care reacționezi atunci când te simți vulnerabil. Ziua îți cere să renunți la nevoia de a demonstra ceva și să îți construiești încrederea din interior.

„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 18 septembrie 2026

Pentru Tauri, Chiron retrograd în Berbec activează o zonă profundă a hărții astrologice și aduce în prim-plan lucruri care au fost mult timp ținute în interior. Poți simți nevoia să te retragi puțin pentru a înțelege mai bine o teamă sau o nemulțumire pe care nu ai exprimat-o. Unele răspunsuri nu vor veni prin acțiune imediată, ci prin observație și sinceritate față de tine. În plan profesional, este important să nu lași îndoielile personale să îți afecteze capacitatea de a lua decizii. O discuție despre responsabilități sau bani poate necesita mai multă fermitate decât de obicei. Venus în Scorpion intensifică viața sentimentală și te determină să cauți conexiuni autentice. Dacă ești într-o relație, poți avea o conversație despre încredere și siguranță emoțională. Ziua te ajută să înțelegi că unele blocaje dispar abia atunci când accepți să privești cu sinceritate ceea ce ai evitat.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 18 septembrie 2026

Chiron retrograd în Berbec îi determină pe Gemeni să își reevalueze relația cu prietenii, grupurile și proiectele de viitor. O situație din trecut poate reveni în atenție și îți poate arăta unde ai făcut compromisuri pentru a fi acceptat. Poate deveni evident că anumite persoane nu mai au același loc în viața ta. Uranus retrograd în propriul semn amplifică procesul de redefinire personală și te îndeamnă să renunți la roluri care nu te mai reprezintă. În plan profesional, o conversație poate scoate la iveală diferențe importante de obiective. Nu este necesar să reacționezi imediat, mai ales dacă informațiile primite sunt încă incomplete. Venus în Scorpion îți atrage atenția asupra rutinei și a modului în care îți distribui energia. 18 septembrie poate fi o zi în care înțelegi că evoluția ta depinde și de curajul de a te desprinde de așteptările celorlalți.

Cum au găsit-o apropiații pe Mădălina Apostol, în baia în care și-a luat viața. Ce luase cu ea, pentru a-i fi aproape în ultimele clipe de viață, iubita milionarului Nick Rădoi
Cum au găsit-o apropiații pe Mădălina Apostol, în baia în care și-a luat viața. Ce luase cu ea, pentru a-i fi aproape în ultimele clipe de viață, iubita milionarului Nick Rădoi
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 18 septembrie 2026

Racii sunt provocați să își privească diferit statutul profesional și felul în care își construiesc autoritatea. Chiron retrograd în Berbec poate readuce o nesiguranță legată de competență, succes sau teama de a nu fi suficient de bun. Este posibil să îți amintești o situație în care ai fost criticat sau subestimat, iar acea experiență să influențeze încă anumite alegeri. Acum ai ocazia să separi trecutul de realitatea prezentă și să îți recapeți încrederea în propriile capacități. Mercur în Balanță favorizează discuțiile despre familie și echilibrul dintre viața personală și responsabilitățile profesionale. În dragoste, Venus în Scorpion aduce intensitate și te face mai atent la gesturile care demonstrează loialitatea. Dacă ești singur, poți deveni mai selectiv și mai puțin dispus să accepți relații lipsite de profunzime. Ziua îți arată că adevărata siguranță apare atunci când nu mai depinzi de validarea celor din jur.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 18 septembrie 2026

Chiron retrograd în Berbec activează pentru Lei zona convingerilor, a principiilor personale, a studiilor și a modului în care își construiesc perspectiva asupra vieții. Un episod din trecut poate reveni în atenție și îi poate determina să își pună întrebări importante. Poate fi vorba despre o decizie care nu a avut rezultatul dorit sau despre o perioadă în care au simțit că nu sunt ascultați ori înțeleși. Acum, experiența respectivă poate fi privită dintr-un unghi complet diferit. Leii pot descoperi că tocmai ceea ce i-a făcut să se îndoiască de ei le-a construit rezistența. Nu mai privesc trecutul ca pe o serie de eșecuri, ci ca pe o etapă necesară a maturizării.

O alegere importantă nu mai poate fi amânată

18 septembrie poate aduce în fața Leilor o situație care le cere să aleagă între ceea ce cunosc și o direcție nouă. Poate fi vorba despre un proiect profesional, o schimbare de perspectivă, o călătorie sau chiar o decizie care le modifică planurile pe termen lung. Tendința de a rămâne în zona familiară poate fi puternică, mai ales dacă există teama de a repeta o greșeală din trecut. Chiron le arată însă că frica nu trebuie să devină criteriul principal al alegerilor lor. Uneori, vindecarea apare atunci când avem curajul să încercăm din nou, dar într-un mod mai conștient. Leii au acum șansa de a face o alegere bazată pe experiență, nu pe teamă.

Rănile trecutului devin o sursă de putere

Pentru Lei, acest tranzit poate avea o valoare profund transformatoare. O experiență care cândva le-a afectat încrederea în propriile forțe poate deveni acum o sursă de autoritate interioară. Ei înțeleg mai bine de ce au reacționat într-un anumit fel și ce au învățat din acea perioadă. Chiron nu promite ștergerea trecutului, ci schimbarea relației cu acesta. Leii pot transforma o vulnerabilitate într-o calitate pe care o folosesc pentru a-i înțelege mai bine și pe ceilalți. Tocmai această maturizare le poate oferi un avantaj important în perioada următoare.

Profesional, apare nevoia unei decizii mature

Pe plan profesional, ziua poate aduce o situație care îi obligă să își clarifice obiectivele. Jupiter în Leu le amplifică ambiția și dorința de afirmare, însă Chiron retrograd le cere să fie sinceri în privința motivațiilor lor. Nu orice oportunitate trebuie acceptată doar pentru că le oferă vizibilitate. Uneori, succesul presupune să alegi direcția care are sens pentru tine, chiar dacă aceasta nu este cea mai spectaculoasă. O discuție sau o ofertă poate determina Leii să își revizuiască planurile. Dacă își ascultă intuiția și țin cont de lecțiile trecutului, pot lua o decizie care le va consolida poziția pe termen lung.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 18 septembrie 2026

Chiron retrograd în Berbec aduce pentru Fecioare o perioadă de analiză profundă a relației cu banii comuni, datoriile, intimitatea și încrederea. O situație financiară sau emoțională din trecut poate reveni în atenție pentru a fi înțeleasă diferit. Poți constata că o anumită teamă te-a determinat să păstrezi prea mult controlul asupra unor aspecte care ar fi avut nevoie de flexibilitate. În plan profesional, Soarele din propriul semn îți oferă luciditate și te ajută să identifici ceea ce trebuie schimbat. Mercur în Balanță favorizează negocierile și discuțiile despre valoarea muncii tale. În dragoste, Venus în Scorpion accentuează nevoia de sinceritate și poate aduce conversații care nu mai pot fi amânate. Nu te teme să spui ceea ce simți, chiar dacă vulnerabilitatea nu îți este întotdeauna confortabilă. Ziua te învață că adevărata putere apare atunci când accepți să ceri, să primești și să ai încredere.

Citeşte şi: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 18 septembrie 2026

Pentru Balanțe, Chiron retrograd în Berbec pune accent pe relații și pe felul în care îți păstrezi identitatea în cuplu sau în parteneriate. Poate reveni o problemă mai veche legată de limite, compromisuri sau teama de a pierde o persoană importantă. Ai ocazia să vezi dacă ai făcut prea multe concesii doar pentru a păstra pacea. Mercur aflat în propriul semn te ajută să formulezi mai clar ceea ce gândești și ceea ce îți dorești. Totuși, opoziția dintre Mercur și Saturn poate face anumite discuții mai serioase și mai greu de evitat. În plan profesional, o colaborare poate necesita reguli mai precise și responsabilități clar delimitate. Venus în Scorpion te determină să privești mai atent și aspectele financiare ale unei relații. 18 septembrie îți arată că un parteneriat sănătos nu presupune pierderea propriei identități, ci construirea unui echilibru real între doi oameni.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 18 septembrie 2026

Scorpionii sunt invitați să își reevalueze modul în care gestionează munca, responsabilitățile și echilibrul dintre efort și odihnă. Chiron retrograd în Berbec poate readuce în atenție o perioadă în care ai ignorat semnalele de oboseală pentru a demonstra că poți face față oricărei situații. Acum înțelegi mai clar că rezistența nu înseamnă să continui cu orice preț. În plan profesional, o problemă veche poate necesita o soluție diferită de cea încercată până acum. Venus în propriul semn îți amplifică magnetismul și îți oferă mai multă influență în negocieri și relații. În dragoste, devii mai selectiv și nu mai accepți conexiuni lipsite de profunzime. Poți simți nevoia să clarifici intențiile unei persoane înainte de a face următorul pas. Ziua îți amintește că vindecarea presupune și să îți respecți limitele, nu doar să îți depășești limitele.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 18 septembrie 2026

Pentru Săgetători, 18 septembrie aduce o combinație interesantă între dorința de expansiune și nevoia de vindecare interioară. Chiron retrograd în Berbec readuce în atenție răni legate de exprimarea personală, creativitate și curajul de a face ceea ce îți place. O situație sentimentală sau un proiect personal poate trezi o nesiguranță pe care ai încercat să o ignori. Luna aflată în propriul semn îți amplifică nevoia de libertate și te ajută să privești lucrurile dintr-o perspectivă mai largă. Totuși, Soarele în Fecioară îți cere să fii realist și să îți asumi responsabilitățile. În plan profesional, o decizie importantă trebuie analizată înainte de a fi pusă în practică. În dragoste, poți înțelege că libertatea și stabilitatea nu sunt neapărat opuse. Ziua te ajută să recâștigi încrederea în tine fără să mai simți nevoia să demonstrezi permanent că ai dreptate.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 18 septembrie 2026

Capricornii resimt puternic revenirea lui Chiron retrograd în Berbec, deoarece tranzitul activează zona casei și a rădăcinilor emoționale. O amintire, o problemă de familie sau un sentiment vechi de nesiguranță poate reveni în atenție. Poți descoperi că anumite reacții actuale sunt legate de experiențe pe care nu le-ai procesat complet. Este un moment bun pentru a redefini ce înseamnă pentru tine siguranța personală. În plan profesional, presiunea poate fi mai mare, iar Mercur în Balanță îți cere diplomație în relația cu superiorii. Nu este indicat să iei personal fiecare observație sau critică. În dragoste, Venus în Scorpion favorizează apropierea și conversațiile sincere despre viitor. 18 septembrie poate deveni o zi importantă pentru Capricorn dacă acceptă că vulnerabilitatea nu îi diminuează forța, ci îi oferă o formă mai matură de putere.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 18 septembrie 2026

Pentru Vărsători, Chiron retrograd în Berbec reactivează teme legate de comunicare, învățare și modul în care își exprimă punctul de vedere. O conversație din trecut poate reveni în minte și îți poate arăta unde ai tăcut atunci când ar fi trebuit să vorbești. Pluto retrograd în propriul semn continuă procesul de transformare personală și îți cere să renunți la versiuni vechi ale propriei identități. În plan profesional, o discuție poate fi mai serioasă decât te aștepți, mai ales dacă există diferențe de autoritate sau responsabilitate. Nu încerca să câștigi fiecare dezbatere, ci urmărește să obții claritate. Venus în Scorpion susține ambițiile profesionale și poate aduce recunoaștere pentru o contribuție importantă. Ziua îți oferă șansa de a descoperi că vocea ta devine mai puternică atunci când nu mai este folosită pentru a te apăra, ci pentru a exprima ceea ce crezi cu adevărat.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 18 septembrie 2026

Peștii sunt invitați să își reevalueze relația cu banii, valorile personale și sentimentul de siguranță. Chiron retrograd în Berbec poate reactiva o teamă legată de instabilitate financiară sau de sentimentul că nu ai suficient pentru a face ceea ce îți dorești. O situație veche poate reveni pentru a te ajuta să înțelegi de unde vine această nesiguranță. În loc să reacționezi din teamă, este momentul să îți construiești o strategie mai realistă. În plan profesional, poți descoperi că o abilitate pe care ai subestimat-o are, de fapt, o valoare importantă. Venus în Scorpion susține dezvoltarea personală, studiile și proiectele care îți extind orizonturile. În dragoste, sinceritatea devine esențială și nu mai ești dispus să accepți promisiuni fără fapte. 18 septembrie te ajută să îți reconstruiești încrederea în propriile resurse și să înțelegi că valoarea ta nu este determinată exclusiv de ceea ce deții.

Sursa foto: Shutterstock/Canva

Citește și...
„Cine pe cine a dat în gât?!” FRF a băgat spaima în arbitri: teste de integritate, demisii și interpelări ale celor “turnaţi” după declarații scrise
Cum vor da banii înapoi pensionarii care au primit sume mai mari. Situația celor care au încasat pensii mai mici
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
De ce cafeaua are alt gust la cafenea sau restaurant decât acasă
Horoscop 17 septembrie 2026. Potențial financiar exploziv. O zodie e recompensată cu abundență financiară
Horoscop 16 septembrie 2026. Rupe lanțul ghinionului. O zodie ia decizii curajoase și profită de toate oportunitățile primite
Horoscop 15 septembrie 2026. Viața i se dă peste cap. O zodie are provocări în dragoste și conflicte la locul de muncă
Cât ajunge să coste o nuntă în București în 2027. Mirii preferă o zi neașteptată din săptămână și caută ofertele când sunt la muncă
Cum arată vila lui Mircea Bravo din Cluj-Napoca. Actorul și soția lui s-au mutat din chirie direct într-o casă luxoasă. Locuința e mobilată cu mult bun gust. Livingul e cel care atrage cel mai mult atenția / VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Influnecerița Maria Alves a murit la 22 de ani, după o intervenție estetică
Influnecerița Maria Alves a murit la 22 de ani, după o intervenție estetică
J Balvin și Valentina Ferrer s-au despărțit. Au un copil împreună și între ei era o diferență de vârstă de nouă ani
J Balvin și Valentina Ferrer s-au despărțit. Au un copil împreună și între ei era o diferență de vârstă de nouă ani
Proiecte speciale
Cât ajunge să coste o nuntă în București în 2027. Mirii preferă o zi neașteptată din săptămână și caută ofertele când sunt la muncă
Cât ajunge să coste o nuntă în București în 2027. Mirii preferă o zi neașteptată din săptămână și caută ofertele când sunt la muncă
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Libertatea.ro
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Avantaje
Ultima oră! Cum a apărut Bianca Drăgușanu la priveghiul Mădălinei Apostol și ce ce declarații a făcut! Fiul Mădălinei, anunț important, printre lacrimi: "Pentru noi, mama a fost tot"
Ultima oră! Cum a apărut Bianca Drăgușanu la priveghiul Mădălinei Apostol și ce ce declarații a făcut! Fiul Mădălinei, anunț important, printre lacrimi: "Pentru noi, mama a fost tot"
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
Theo Rose a stârnit controverse cu o filmare în care apare fiul ei, Sasha: „Mi-a deschis o lume nouă”
Theo Rose a stârnit controverse cu o filmare în care apare fiul ei, Sasha: „Mi-a deschis o lume nouă”
Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum. Vedeta este înmormântată în cimitirul Eternitatea
Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum. Vedeta este înmormântată în cimitirul Eternitatea
La opt luni după divorț, Andreea Popescu rupe tăcerea despre Dan Alexa. Ce a simțit după ce a făcut totul public. "Este un lucru pe care mi l-am asumat!"
La opt luni după divorț, Andreea Popescu rupe tăcerea despre Dan Alexa. Ce a simțit după ce a făcut totul public. "Este un lucru pe care mi l-am asumat!"
Ce se va întâmpla cu fiica Mădălinei Apostol după moartea acesteia. Miriam a cerut să meargă la priveghiul mamei sale
Ce se va întâmpla cu fiica Mădălinei Apostol după moartea acesteia. Miriam a cerut să meargă la priveghiul mamei sale
Observator News
A făcut ordine şi a găsit o cutie de biscuiţi ascunsă de soţ acum 50 de ani. Descoperirea i-a schimbat viaţa
A făcut ordine şi a găsit o cutie de biscuiţi ascunsă de soţ acum 50 de ani. Descoperirea i-a schimbat viaţa
Libertatea pentru Femei
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Grav! Întrebarea pe care Mădălina Apostol o adresa OBSESIV înainte de a face gestul extrem. S-a oprit atunci când...Primul echipaj de salvare NU avea defibrilator! Mădălina avea mâinile ÎNCLEȘTATE pe un...Ce a găsit fiul Mădălinei în coșul de gunoi din camera Mădălinei
Grav! Întrebarea pe care Mădălina Apostol o adresa OBSESIV înainte de a face gestul extrem. S-a oprit atunci când...Primul echipaj de salvare NU avea defibrilator! Mădălina avea mâinile ÎNCLEȘTATE pe un...Ce a găsit fiul Mădălinei în coșul de gunoi din camera Mădălinei
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
Că NU o inclusese în TESTAMENTUL LUI, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: "Eu am fost mereu cea sacrificată". Nimeni nu-și imagina o clipă că...
Că NU o inclusese în TESTAMENTUL LUI, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: "Eu am fost mereu cea sacrificată". Nimeni nu-și imagina o clipă că...
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a putut să spună: ”Era o...”
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a putut să spună: ”Era o...”
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
Redactia.ro
Ultimul gest al Mădălinei Apostol înainte de tragedie. Unde ar fi lăsat-o pe fiica ei de 10 ani
Ultimul gest al Mădălinei Apostol înainte de tragedie. Unde ar fi lăsat-o pe fiica ei de 10 ani
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Sprayul nazal care poate proteja memoria și reduce semnele de Alzheimer
Sprayul nazal care poate proteja memoria și reduce semnele de Alzheimer
Tumora unui pacient s-a micșorat cu 69% după o nouă terapie. Medicii au găsit apoi semne de remisie completă
Tumora unui pacient s-a micșorat cu 69% după o nouă terapie. Medicii au găsit apoi semne de remisie completă
Unde dispare grăsimea când slăbești? Descoperirea care schimbă tot ce știam despre pierderea în greutate
Unde dispare grăsimea când slăbești? Descoperirea care schimbă tot ce știam despre pierderea în greutate
Cele mai norocoase date de naștere. Cine atrage succesul „fără să încerce” . Vezi unde se află data ta în top
Cele mai norocoase date de naștere. Cine atrage succesul „fără să încerce” . Vezi unde se află data ta în top
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Poți să recunoști tânărul chipeș din imagine? Astăzi este un bucătar celebru în România. A dezvăluit fanilor o fotografie rară din anii ’80
Poți să recunoști tânărul chipeș din imagine? Astăzi este un bucătar celebru în România. A dezvăluit fanilor o fotografie rară din anii ’80
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Apariție incendiară a vedetei la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Apariție incendiară a vedetei la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Andreea Popescu a renunțat la injecțiile pentru slăbit după transformarea spectaculoasă. Câte kilograme are acum?
Andreea Popescu a renunțat la injecțiile pentru slăbit după transformarea spectaculoasă. Câte kilograme are acum?
Libertatea
O lucrătoare independentă câștigă 6.400 de euro și lucrează 4 zile pe săptămână, câte 4 ore. Ce meserie are
O lucrătoare independentă câștigă 6.400 de euro și lucrează 4 zile pe săptămână, câte 4 ore. Ce meserie are
Iarna pornește mai puternic decât anul trecut iar vortexul polar se formează deja deasupra Arcticii. Ce poate aduce iarna 2026-2027 în Europa
Iarna pornește mai puternic decât anul trecut iar vortexul polar se formează deja deasupra Arcticii. Ce poate aduce iarna 2026-2027 în Europa
Un pensionar a fost escrocat de 264.000 de euro și îi e rușine să ceară ajutor social: „Vând tot ce am”
Un pensionar a fost escrocat de 264.000 de euro și îi e rușine să ceară ajutor social: „Vând tot ce am”
Amendă de 10 euro pentru pofticioșii care nu-și termină mâncarea din farfurie, în Franța
Amendă de 10 euro pentru pofticioșii care nu-și termină mâncarea din farfurie, în Franța
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton