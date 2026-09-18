Adela Popescu a dezvăluit cel mai nebunesc lucru pe care l-a făcut din gelozie: „S-a întâmplat chiar cu Radu. E absolut ridicol”

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Adela Popescu a dezvăluit cel mai nebunesc lucru pe care l-a făcut din gelozie. Întâmplarea l-a inclus pe actualul ei soț, Radu Vâlcan, cu care formează un cuplu din 2010 și alături de care are trei copii.
Invitată în platoul Libertatea alături de Andreea Vasile, cu care joacă în comedia „3 zile în septembrie”, Adela a fost provocată să spună care a fost cel mai nebun lucru pe care l-a făcut vreodată din gelozie. Actrița a povestit, cu umorul caracteristic, o întâmplare de la începutul relației cu soțul ei, prezentatorul Insula Iubirii, Radu Vâlcan.
„S-a întâmplat chiar cu Radu. E absolut ridicol. Auzisem Eram pe la începutul relației geloasă pe o fată și el cam vorbește n somn și auzisem eu că dacă îl ții de degetul mic de la picior și îl întrebi chestii el îți răspunde adevărul. Seri întregi îl țineam de degetul mic și-l întreba: Așa și?. Pe cuvântul meu de onoare. Pe cuvânt că am făcut chestia asta. El nu știe, evident, că dormea. Nici răspunsurile nu m-au mulțumit. Am încercat de mai multe ori. Dar suntem împreună, deci nu mi-a răspuns nimic îngrijorător”, a povestit Adela râzând.
La rândul ei, Andreea Vasile, care este căsătorită cu regizorul Tudor Giurgiu, a povestit care a fost cel mai nebunesc lucru pe care l-a făcut din gelozie, însă povestea nu l-a inclus pe actualul partener.
„Știu ce am făcut, dar eram mică și cu creier puțin. Am pierdut mult timp. Țin minte că într-o seară am condus vreo 300 de kilometri. Aveam 21 de ani”, a povestit Andreea Vasile.
„Să-l urmărești? Păi tu ești Liga Campionilor. La mine că frecam un degețel în căldura căminului meu”, a completat Adela cu umorul caracteristic.
„Și aveam 20 de ani și aveam experiență puțină cu mașină”, a continuat Andreea.
„Dar bani de benzină?”, a întrebat Adela.
„Știi că nici nu m-am gândit? Dar știi ce mi se pare de fapt cea mai mare prostie pe care poți să o faci? Să pierzi timpul, nene. Dacă ai gelozie, e clar că nu e ce trebuie. Mă rog, nu e cazul vostru. Deci a fost mult, mult, de departe mai interesantă a ta”, a concluzionat Andreea.