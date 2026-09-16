O emisiune îndrăgită de la Pro TV revine pe micile ecrane: „A fost într-o pauză și revine acum pe 4 octombrie”

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Andi Moisescu aduce înapoi emisiunea Apropo TV pe 4 octombrie 2026, după o pauză de câteva luni. Noul sezon promite rubrici captivante, inclusiv „Căminul Cultural” și „Sharing Knowledge”, dedicate folclorului autentic și modelelor inspiraționale.

Emisiunea Apropo TV a lui Andi Moisescu revine la Pro TV după o pauză de câteva luni

Andi Moisescu și echipa Apropo TV sunt gata să revină pe micile ecrane! După o pauză de câteva luni, emisiunea care a cucerit publicul încă din 2005 își reia locul în grila Pro TV, începând cu 4 octombrie 2026, informează TVmania.ro.

„Emisiunea a fost într-o pauză și revine acum pe 4 octombrie. Suntem chiar după ședința noastră de sumar”, a declarat Andi Moisescu. Pauza, anunțată în martie 2026, a fost necesară pentru regândirea formatului și pregătirea unor materiale speciale, dar fanii show-ului au continuat să urmărească proiectul online, pe YouTube.

Ce surprize aduce noul sezon

Unul dintre punctele forte ale sezonului 45 este revenirea rubricii „Căminul Cultural”, coordonată de talentatul Bogdan Simion. Cinci episoade noi sunt gata să cucerească telespectatorii, trei dintre ele fiind filmate în locuri pitorești din Gorj, Caraș-Severin și Bihor. „Noi insistăm să căutăm ce mai mișcă în materie de folclor autentic”, a explicat Moisescu pentru Libertatea. Printre invitați se numără artista Panseluța Feraru și membrii familiei Miu, renumiți pentru măiestria lor în arta țambalului.

O altă noutate este rubrica „Sharing Knowledge”, care își propune să aducă în prim-plan oameni mai puțin cunoscuți, dar a căror poveste poate inspira. Este o ocazie perfectă pentru a descoperi exemple de succes care ne pot motiva să ne urmăm propriile visuri.

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O emisiune de nișă cu un model de finanțare unic

Un aspect deosebit al Apropo TV este modul său de finanțare. Andi Moisescu a explicat că emisiunea se sustenabilizează singură. „Da, emisiunea se autofinanțează, își caută singură sursele de supraviețuire, ceea ce nu văd nimic anormal într-o societate comercială prin definiție”, a precizat realizatorul.

Într-un peisaj media dominat de formate comerciale, Apropo TV se remarcă drept o gură de aer proaspăt. „Pentru mine e o surpriză extrem de plăcută să văd că un canal de televiziune generalist difuzează o emisiune care nu e neapărat din zona generalistă, e oarecum o zonă de nișă și care nu reprezintă neapărat o miză comercială”, a adăugat Moisescu pentru Libertatea.

O tradiție de 21 de ani

Lansată în 2005, Apropo TV a ajuns la impresionantul număr de 44 de sezoane înainte de pauza din 2026. Cu umor, ironie fină și invitați speciali, emisiunea a devenit un reper pentru iubitorii de televiziune de calitate. Acum, la 21 de ani de la debut, Andi Moisescu și echipa sa sunt pregătiți să aducă din nou în fața publicului acel mix unic de divertisment, cultură și informație.

Pregătiți-vă telecomenzile pentru 4 octombrie și nu ratați noul sezon Apropo TV!

Foto: Instagram; Pro TV

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