Raluka, imagini rare cu iubitul. Cei doi au plecat în vacanță în Albania și Croația

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Raluka (36 ani) a împărtășit pe Instagram un set de fotografii impresionante din Albania și Croația. Alături de peisaje superbe, artista a postat și o imagine cu iubitul ei, dezvăluind o latură personală rar întâlnită.

Raluka, imagini rare cu iubitul

Raluka își încântă urmăritorii cu o nouă serie de imagini din vacanță în Albania și Croația, demonstrând încă o dată că naturalețea și autenticitatea sunt cele mai frumoase accesorii. Cu zâmbetul pe buze și fără machiaj, artista a cucerit inimile fanilor de pe Instagram, unde este urmărită de peste 570.000 de persoane.

„Photo dump din Albania și Croația! Ape înghețate și peisaje spectaculoase!”, a scris Raluka în dreptul imaginilor care surprind momente de relaxare, priveliști spectaculoase și o fotografie rară, precum și o filmare cu iubitul său.

Această postare a adus o explozie de reacții pozitive, fanii complimentând-o cu mesaje precum „Divină”, „Magnifică” și „Superbă”.

Printre fotografiile care evidențiază frumusețea naturală a cântăreței, se remarcă una în care Raluka își etalează silueta într-un costum de baie, demonstrând că încrederea în sine și grija pentru sănătate sunt cheia unei apariții spectaculoase. Totodată, imaginea partenerului său, Guy Kouris, prezentă în album, a stârnit curiozitatea fanilor, cunoscând discreția cu care Raluka își protejează viața personală.

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Cum s-au cunoscut artista și Guy Kouris

Relația dintre cei doi este una de lungă durată, iar povestea lor de dragoste pare desprinsă dintr-un scenariu de film romantic. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani, în timpul unei vacanțe în Mexic, unde Guy, un om de afaceri israelian cu 22 de ani mai în vârstă decât Raluka, deține un complex turistic.

Artista a povestit că întâlnirea lor s-a produs într-un mod cu totul neașteptat.

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„Eram în vacanță. În seara în care l-am întâlnit, prietenii mei toți au adormit. Nu mi-au mai răspuns la telefon și a trebuit să stau singură. Am stat la povești vreo 6 ore. I-am povestit despre mine, iar el mi-a povestit despre el, dar nu prea. Am aflat după câteva zile cine e, ce face. Îi place foarte tare că muncesc foarte mult, că sunt ambițioasă și un om care are un țel în viață. Suntem compatibili din toate punctele de vedere”, spunea ea în cadrul unui podcast, în urmă cu ceva timp.

Această compatibilitate s-a transformat într-o relație solidă, în care cei doi se susțin reciproc în carierele lor.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Raluka și Guy Kouris

Sursă foto: Instagram

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