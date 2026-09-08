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Jo Ioana Anuța iubește din nou, la trei ani de la despărțirea definitivă de Juno. De atunci, artista nu s-a mai afișat cu nimeni, însă actualul iubit pare să o fi cucerit cu adevărat, întrucât aceasta a început să publice imagini și clipuri cu el în mediul online.

Jo Ioana Anuța are un nou iubit

JO radiază de fericire și, pentru prima dată după mult timp, împărtășește momente din viața sa personală cu fanii. Artista, care a preferat mereu discreția, a publicat recent imagini tandre alături de partenerul ei, demonstrând că trăiește o perioadă de împlinire emoțională.

Aflată într-o vacanță la malul mării, JO Ioana Anuța a oferit fanilor o privire rară asupra escapadei sale romantice. Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, cântăreața și iubitul ei sunt surprinși la o masă, bucurându-se de timpul petrecut împreună. Într-un moment plin de afecțiune, cei doi se sărută, iar JO pare mai fericită ca niciodată.

Într-un alt InstaStory, cei doi apar în costume de baie, mergând spre plajă. Deși bărbatul încearcă să ignore camera de filmat, artista apare extrem de fericită.

Într-o a treia filmare, partenerul artistei conduce o mașină decapotabilă, în timp ce JO filmează din dreapta, zâmbind larg. Cei doi nu se feresc să-și arate sentimentele, iar imaginile transmit o energie pozitivă, care i-a cucerit pe fanii cântăreței.

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Jo, mai încrezătoare ca niciodată

Dincolo de fericirea din viața personală, JO Ioana Anuța a trecut printr-o schimbare fizică impresionantă. În ultimul an, artista a slăbit peste 15 kilograme, iar această transformare a avut un impact semnificativ asupra stării sale de spirit.

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„Dacă nu-mi doream eu să mă văd pe mine mai mult așa, slim fit, în oglindă, nu aș fi făcut-o, dar am realizat că este o chestie personală. Eu îmi doream să mă văd așa ca să mă simt mai bine și, într-adevăr, mă simt mai bine”, a declarat JO.

Artista a detaliat impactul pe care această schimbare l-a avut asupra vieții sale: „Mă simt foarte bine în pielea mea, mă trezesc altfel dimineața. Sunt la vârsta la care am nevoie de validare, iar validarea a venit în momentul în care am dat jos aceste kilograme în plus”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jo Ioana Anuța și iubitul ei

Sursă foto: Instagram

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