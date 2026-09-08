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Richard O’Sullivan, îndrăgitul actor britanic care a marcat epoca de aur a sitcomurilor de televiziune, a încetat din viață la vârsta de 82 de ani. Lumea comediei și a divertismentului din Marea Britanie este în doliu după pierderea artistului rămas întipărit în memoria publicului prin interpretări excepționale, precum cea a lui Robin Tripp din producțiile de succes ale anilor ’70, Man About the House și Robin’s Nest.

A murit înconjurat de familie

Actorul s-a stins din viață înconjurat de cei dragi la Brinsworth House, renumitul cămin de îngrijire gestionat de organizația Royal Variety Charity în vestul Londrei. Aceasta îi devenise casă în ultimii 23 de ani din viață.

Moartea sa a stârnit un val de emoție în rândul comunității artistice. Giles Cooper, reprezentant al Royal Variety Charity, a adus un omagiu emoționant personalității actorului, subliniind impactul uriaș pe care l-a avut asupra publicului. „Richard O’Sullivan a fost fermecător, aducând căldură pură, energie și o bucurie de neuitat în milioane de sufragerii, ca un adevărat uriaș al televiziunii britanice”, a declarat Cooper. El a adăugat că artistul va fi „profund regretat de noi toți de la Royal Variety Charity”.

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Omagiul fiului său: „A fost la fel de amuzant și fermecător în viața reală”

Iubirea și respectul de care s-a bucurat Richard O’Sullivan au fost reconfirmate și de mesajul transmis de fiul său, James O’Sullivan. Acesta a evocat atât latura umană a tatălui său, cât și moștenirea artistică lăsată generațiilor următoare.

„Tata a fost la fel de amuzant și fermecător în viața reală pe cum a apărut pe ecranele noastre de-a lungul anilor. Deși o mare parte din cariera lui s-a desfășurat înainte să mă nasc eu, am fost suficient de norocos să mă pot bucura și să fiu martor la talentul său incredibil prin nenumăratele reluări ale emisiunilor sale, care l-au făcut actorul respectat și iubit care a fost. Mereu bun la suflet, plin de umor, un bunic devotat și un tată minunat — îmi va fi foarte dor de el”, a transmis James O’Sullivan. El a ținut să mulțumească echipei medicale și personalului de la Brinsworth House pentru „dragostea, bunătatea și îngrijirea” oferite tatălui său de-a lungul anilor.

De la copil minune la vedetă de prim rang

Născut la Londra în 1944, O’Sullivan și-a început drumul în lumea spectacolului încă din copilărie, bifând primele apariții necreditate în drame TV la începutul anilor ’50. Parcursul său a continuat cu producții de prestigiu, jucând în 1956 în piesa Zadarnicele chinuri ale dragostei, regizată de Sir Peter Hall la Royal Shakespeare Theatre din Stratford, dar și în drame cinematografice precum Spare the Rod (1961).

Cariera sa a căpătat o dimensiune internațională când l-a interpretat pe faraonul Ptolemeu al XIII-lea în celebra producție Cleopatra din 1963, alături de Elizabeth Taylor și Richard Burton. De asemenea, a apărut alături de Sir Cliff Richard în filmele muzicale The Young Ones și Wonderful Life.

Tranziția către comedie i-a adus consacrarea definitivă. În 1973, O’Sullivan a preluat rolul principal din Man About the House, un serial inovator care a spart barierele sociale ale epocii prin abordarea unei teme îndrăznețe pentru anii ’70: un bărbat care împarte un apartament cu două femei necăsătorite. Versatilitatea sa l-a purtat ulterior spre rolul dramatic al haiducului Dick Turpin, pentru ca în anii ’80 să revină la comedia de situație cu popularul serial Me and My Girl.

Foto – Getty

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