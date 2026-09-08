Brigitte Pastramă, atac la adresa Ioanei Năstase, în scandalul cu Ilie Năstase: „Cât de fățarnică poți fi?”

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Brigitte Pastramă (48 ani) intervine în scandalul dintre Ioana (49 ani) și Ilie Năstase (80 ani), după ce soția fostului tenismen a solicitat intervenția Poliției, dar și ordin de protecție împotriva acestuia, în urma unui conflict aprins. Fosta parteneră a lui Năstase o acuză pe Ioana că a obținut ceea ce își dorea de la acesta, iar acum face tot posibilul pentru a scăpa de el.

Brigitte Pastramă intervine în scandalul dintre Ioana și Ilie Năstase

Brigitte Pastramă vorbește deschis despre scandalul dintre Ilie Năstase și Ioana, aducând la lumină detalii neașteptate din relația sa cu fostul mare tenismen. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, aceasta a decis să rupă tăcerea, lansând acuzații și ridicând semne de întrebare asupra sincerității Ioanei în relația cu Ilie Năstase.

În contextul divorțului dintre Ioana Simion și Ilie Năstase, presa a relatat recent despre o posibilă solicitare de ordin de protecție și monitorizare electronică a fostului sportiv, potrivit Click. Întâmplarea a stârnit reacții puternice, iar Brigitte Pastramă, care a fost căsătorită cu Ilie Năstase, a decis să intervină public, oferind propria perspectivă asupra situației.

Într-un mesaj acid, Brigitte a criticat-o dur pe Ioana Năstase, punând sub semnul întrebării autenticitatea sentimentelor acesteia față de Ilie Năstase.

„Am tăcut mult timp și nu mi-am spus punctul de vedere, deoarece am dorit să nu-i fac rău, prin declarațiile mele, lui Ilie. Dar văd că răul este făcut și nu prea mai e nimic bun de făcut… În primul rând, întrebarea mea este: cât de fățarnică poți fi, ca femeie, să faci pe «doamna» și să declari că îți respecți soțul, «Marele Ilie Năstase»?», a scris Brigitte Pastramă în mediul online.

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Vedeta, acuzații la adresa Ioanei Năstase

Ea a continuat, aducând acuzații grave legate de gestionarea bunurilor materiale ale fostului sportiv.

„Chiar îi ziceai «Domnul Ilie Năstase» și acum, după ce «prostul» a trecut banii din vânzarea casei de pe «Andrei Mureșanu», renovată 8 ani de mine, a apartamentului de la mare, de la Caelia – cumpărat împreună cu mine –, a terenului de 1.200 mp de la malul lacului Floreasca, intabulat de mine, primul vândut de fostul meu soț la două săptămâni după pronunțarea divorțului nostru, a apartamentului din strada Lacului (spatele Casei Scânteii), cumpărat în timpul căsătoriei cu mine, a trecut, deci, acești bani în alte mijloace fixe și imobile, dar, de această dată, pe numele «doamnei Năstase», duduia cu care își petrecea al meu fost veacul când eram încă nedivorțați”, a continuat ea.

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Brigitte Pastramă nu s-a oprit aici și a adus în discuție comportamentul Ioanei după divorțul său de Ilie Năstase. Ea a făcut acuzații dure, sugerând că femeia nu ar fi fost niciodată cu adevărat îndrăgostită de fostul tenismen.

„Păi, nu mai ești tu doamna cu respect pentru marele campion astăzi, când îl dai a nu știu câta oară pe mâna poliției? Nu ești tu marea doamnă care nu vorbește decât cu apelativul «Domnul Năstase», acum, când ți-ai umplut garajul, ai afaceri pe numele fiului, căsuțe și apartamente prin Constanța și împrejurimi și ceri să-i monteze «Domnului Ilie» brățări electrice? Sincer, nu cred că l-ai iubit pe Ilie niciodată!„, a concluzionat Brigitte Pastramă.

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Sursă foto: Instagra, Facebook

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