Cine este Nattasha Black de la Insula Iubirii 2026. S-a pregătit în UK pentru a deveni dominatoare profesionistă. „Eu din asta trăiesc!”

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Cine este Nattasha Black de la Insula Iubirii 2026. Pășind cu încredere în noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, Nattasha Black se conturează deja drept una dintre cele mai intrigante apariții de pe sticlă. La 31 de ani, concurenta a decis să își pună la încercare povestea de dragoste alături de partenerul ei, din dorința de a afla dacă legătura lor are o bază suficient de solidă pentru un viitor împreună.

Cine este Nattasha Black de la Insula Iubirii 2026

Nattasha Black se numără printre cele mai spectaculoase prezențe din noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”. În vârstă de 31 de ani, bruneta a decis să accepte provocarea din Thailanda alături de partenerul ei de viață, din dorința de a-și testa sentimentele și de a descoperi dacă legătura lor este pregătită pentru pasul următor. Cu un stil de viață atipic și o personalitate puternică, concurenta a captat deja atenția telespectatorilor încă de la primele apariții pe sticlă.

Relație consolidată în Anglia și o meserie neobișnuită

Stabiliți de ceva timp în Marea Britanie, Nattasha Black și partenerul ei, Laurențiu Bălăucă, cunoscut în mediul online sub numele de Lorenzo, formează un cuplu de un an și șapte luni. În timp ce Laurențiu lucrează ca excavatorist și creează conținut pe rețelele de socializare, Nattasha are o ocupație mult mai puțin întâlnită în spațiul public. Bruneta lucrează ca dominatoare profesională și nu ezită să vorbească deschis despre profesia ei, susținând că își asumă complet toate alegerile făcute.

„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă și când am terminat școala, am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte, care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva (…) Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină (…) De acceptat în totalitate, nu o să accepte (n.r. – iubitul ei) (…) Eu din asta trăiesc”, a declarat Nattasha Black, la „Insula iubirii”.

Atitudinea sa dezinvoltă se reflectă și pe profilurile sale de pe rețelele de socializare, unde postează imagini provocatoare, în ținute elegante și senzuale care îi pun în valoare silueta. Asumată și directă, Nattasha promite să fie una dintre cele mai vizibile figuri din acest sezon.

Testul celor 21 de zile de separare totală

Până la sosirea pe insulă, cei doi au fost obișnuiți să își petreacă aproape tot timpul împreună. Formatul emisiunii le schimbă însă complet rutina zilnică, impunându-le o distanțare fizică și emoțională totală timp de trei săptămâni, într-un mediu plin de tentații. Separarea va fi un adevărat test de încredere pentru amândoi, mai ales că nu vor putea comunica deloc pe parcursul celor 21 de zile.

Rămâne de văzut dacă povestea lor de dragoste va rezista tentațiilor din Thailanda și cum vor gestiona amândoi momentele în care vor fi puși la încercare departe unul de celălalt.

Foto – Instagram

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