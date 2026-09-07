Mitzuu și Ariana de la Power Couple vor deveni părinți pentru prima dată. „Mini-Mitzuu vine la iarnă!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mitzuu și Ariana, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din mediul online, trec prin cea mai frumoasă perioadă din viața lor. După șase ani de relație și o experiență intensă în cel de-al doilea sezon al emisiunii „Power Couple”, cei doi se pregătesc să facă cel mai important pas. Zilele trecute, creatorii de conținut au împărtășit cu comunitatea lor vestea că familia lor se va mări în curând.

Primele imagini cu ecografia bebelușului

Anunțul oficial a fost făcut pe rețelele de socializare, unde Mitzuu și Ariana au publicat imagini extrem de emoționante cu prima ecografie a viitorului lor copil. Mesajul care a însoțit fotografiile a confirmat faptul că micuțul va veni pe lume în sezonul rece.

„Mini-Mitzuu vine la iarnă!”, au transmis viitorii părinți pe canalele lor de comunicare.

Toate controalele medicale au ieșit perfect

Pentru Mihai Georgescu și partenera sa, această sarcină vine ca o binecuvântare îndelung așteptată. În cadrul unui videoclip postat pe canalul său de YouTube, viitorul tătic a vorbit despre emoțiile primului control medical și a oferit detalii despre starea de sănătate a bebelușului.

„Anul ăsta am zis să nu mai facem prank-uri și să încercăm să devenim părinți pe bune, pentru că ne doream asta din tot sufletul. Suntem extrem de fericiți. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ce urmează să fie un Mitzanu sau Mitzana Junior”, a mărturisit Mitzuu.

Citeşte şi: Surprinși în cel mai intim moment! Nu le-a mai păsat de paparazzi și s-au sărutat pasional în mijlocul străzii. Vedeta iubește din nou!

Citeşte şi: Copiii Mirelei Vaida merg la o școală dintr-un sat. Ce fel de mamă este prezentatoarea: „Sunt foarte mândră”

Gândul că sarcina evoluează în parametri optimi le-a adus celor doi o liniște uriașă, prima etapă importantă din dezvoltarea copilului fiind depășită cu succes.

„Am fost la o primă ecografie și un prim control. Totul este perfect la 12 săptămâni. A ieșit totul bine din punct de vedere al rezultatelor. Absolut totul este perfect și asta mă bucură maxim”, a adăugat creatorul de conținut.

O poveste de dragoste consolidată în fața camerelor

Relația dintre Mitzuu și Ariana a devenit din ce în ce mai consolidată în ultimii ani. Cunoscuți în mediul digital – el având o comunitate de peste un milion de abonați pe YouTube, iar ea fiind activă în zona de beauty și lifestyle –, cei doi au reușit să își apropie publicul prin transparență. Trecerea prin provocările emisiunii de televiziune le-a reconfirmat compatibilitatea, iar acum se pregătesc împreună pentru rolul de părinți.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News