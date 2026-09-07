Karina Fetica și Marco Cigognini s-au căsătorit! După ani de iubire, foștii concurenți de la Insula Iubirii au făcut pasul cel mare

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Karina Fetica și Marco Cigognini au făcut un pas decisiv în povestea lor de dragoste. După câțiva ani de relație și la doar trei luni de la cununia civilă, foștii concurenți din sezonul 6 al emisiunii „Insula Iubirii” s-au căsătorit religios sâmbătă. Evenimentul a fost marcat de eleganță, emoție și momente speciale pe care proaspeții căsătoriți le-au împărtășit ulterior cu comunitatea lor din mediul online.

Eleganță și rafinament în ziua cea mare

Pentru ceremonia religioasă, cei doi au ales ținute rafinate care au atras imediat atenția urmăritorilor. Karina a strălucit într-o rochie de mireasă lungă, cu o croială tip sirenă din dantelă, fără bretele, accesorizată cu un voal lung și un buchet din flori albe. La rândul său, Marco Cigognini a mizat pe o apariție masculină impecabilă, purtând un costum negru cu cămașă albă, completat de o vestă și o cravată în nuanțe argintii.

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Marea sărbătoare vine la scurt timp după ce îndrăgitul cuplu a făcut primul pas oficial în fața legii. În luna iunie a acestui an, cei doi au devenit soț și soție în cadrul unei ceremonii civile organizate la Milano, pecetluindu-și astfel legătura începută în afara televiziunii.

De la „Insula Iubirii” la o poveste reală de dragoste

Deși ambii s-au făcut cunoscuți publicului larg în rolul de ispite pe insula din Thailanda, scânteia dintre ei s-a aprins abia după încheierea filmărilor, când Marco a preluat inițiativa. Fosta ispită masculină a abordat-o pe Karina, iar prima lor ieșire a avut loc într-un cadru relaxat, alături de prieteni.

„M-am dus cu Ana și Bianca, erau și ele ispite la Insulă și am zis să ieșim, dar nu aveam unde. Am văzut la Marco un story, am zis că merg și eu cu fetele. M-am panicat după ce m-a întrebat ce fac eu la cină, s-a văzut că există ceva, dar cam atât. Nu am vrut la cină, am mers la cinema cu încă un cuplu pe care îl cunosc. Deși nu a mai mers la cinema de mult, a mers”, povestea Karina Fetica la Antena Stars despre primele momente ale relației lor.

Ce a început ca o simplă invitație în oraș s-a transformat treptat într-o legătură profundă. După ani în care și-au consolidat relația departe de tentații, Karina și Marco au dovedit că sentimentele lor sunt autentice, devenind oficial o familie și în fața lui Dumnezeu.

Foto – Instagram

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