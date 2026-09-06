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Ce au făcut Maria Pitică și Oase cu premiul în valoare de peste 50.000 de euro de la Power Couple: „Banii sunt banii”. Cum stau cu planurile de nuntă / Exclusiv

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Oase ne-a oferit detalii exclusive din culisele noului sezon „Furnicuțele”, care are premiera pe 7 septembrie, de la 17, la Antena 1. Câștigătorul Asia Express și Power Couple ne-a mărturisit că a avut o chimie imediată cu noul prezentator al emisiunii, Cătălin Măruță, și că noua lor colegă încă nu a fost găsită, ci se va alătura echipei în urma unui casting.

Oase, dezvăluiri din culisele „Furnicuțele” și vieții personale

Oase ne-a spus și ce a făcut cu premiul în valoare de aproximativ 50.000 de euro de la Power Couple, dar și cum stau el și logodnica lui, Maria, cu planurile de nuntă.

Care este atmosfera de la „Furnicuțele” de când s-a alăturat Cătălin Măruță emisiunii?

Foarte tare. Sincer zic. Incredibil de bine mă simt eu personal și cred că toți, pentru că ne vedem și în weekend, ca idee. Noi ne vedem și în timpul săptămânii, și în weekend, ne vedem ca prieteni. Adică este o chimie între noi foarte, foarte mișto. Superbă. Sincer, și cumva ne ajută chestia asta. Dar noi ne simțim foarte bine unul cu altul.

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Voi vă cunoșteați, tu și Cătălin, înainte sau v-ați cunoscut prin intermediul emisiunii?

Ne cunoșteam cum se știa toată lumea cu Cătălin, dar așa, mai strâns, de când am început filmările, clar. Nu ne știam atât de mult. Am mai fost pe la el pe la emisiune, și tot așa. Dar acum ne înțelegem foarte bine.

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În sezonul 1 a fost vreun invitat care te-a intimidat?

Da, foarte bună întrebarea. Adică, când îți vine Arafat, ai niște emoții, e un sentiment mișto chiar că, bă, sunt aici și facem asta cu Arafat. Mi s-a părut tare. Dar nu pot să zic că m-a intimidat în sensul rău sau ceva. Constructiv, până la urmă. Că e mișto că facem asta.

„Tot proiectul în sine este o provocare superbă”

Care ți se pare cea mai mare provocare pentru tine în acest proiect?

Nu o văd ca o provocare, adică tot proiectul în sine este o provocare superbă. Dar mie îmi plac provocările, toată lumea știe că mie îmi place tot ce înseamnă provocare. Adică, de când mă știu, numai asta fac: provocări. De aceea în emisiune eu sunt Master of the Games, eu fac toate jocurile, cumva este total pe placul meu. Adică simt în fiecare zi că e o provocare să ne facem treaba, să rămânem acolo implicați total.

Am auzit că veți avea o nouă colegă. Ce ne poți spune despre ea?

Nu știu nimic eu. Chiar nu știu nimic, jur.

Poți să ne spui cum vă înțelegeți?

Noi între noi, băieții?

Nu. Voi și noua colegă.

Nu știu, eu n-am văzut-o. Chiar nu pot să zic nimic. Momentan, dar uite, se face casting, ca idee. Nu știm sigur încă cine, ce, cum.

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Ce au făcut Maria Pitică și Oase cu premiul în valoare de peste 50.000 de euro de la Power Couple

Ai destul de multă experiență, ai chiar două reality show-uri câștigate, cel mai recent fiind Power Couple. Ce ai făcut cu marele premiu?

Nu știu ce am făcut, i l-am dat Mariei, nu a fost la mine. Cred că e drăguț, cred că a făcut ceva bine. Glumesc. (râde) Ne-a ajutat la renovatul casei. În rest, nu știu, cred că i-a pus deoparte, adică nu… Nu avem mare nevoie de ceva acum. Adică e mult mai important titlul acela pentru noi și experiența în sine, care a fost demență totală și superbă. Și ne-am făcut prieteni și tot. Cred că este mult mai importantă partea aceasta, știi? Dar, banii sunt banii. Și a fost un premiu… Nici nu știu cât a fost, 50.000 de euro, cam așa a fost, da. Mamă, cum vorbim noi de 50.000… Stai așa că-ți zic eu. I-am băgat în casă, zic eu.

Ce planuri mai ai până la finalul anului, și pe plan personal, și pe plan profesional?

Până la sfârșitul anului trebuie să fixez cu Maria nunta, ceea ce este foarte greu, pentru că eu nu am nicio decizie acolo, ea trebuie să găsească locația și, în rest, nu prea am mari planuri sau ceva. Fix ne concentrăm, muncim, stăm focusați, ne facem treaba și ne distrăm în continuare ca și până acum, ceea ce înseamnă că viața e frumoasă.

Planurile de nuntă

Apropo de nuntă, vă doriți să fie într-un anume anotimp, să fie, nu știu, o locație închisă, deschisă?

Știu sigur că ne dorim o locație deschisă, undeva frumos, chiar o pădure, nu știu exact, că tot căutăm locație, sincer. Cumva și acum am început mai în forță să căutăm și să vedem locații și să vedem ce alege Maria.

Și v-ați ales nașii?

Da, sunt niște prieteni foarte buni, nașii. Nu-i știe nimeni, să zic așa, nu sunt persoane publice sau ceva.

Ce mesaj ai pentru telespectatorii Furnicuțele înainte de premiera noului sezon?

Uitați-vă, pentru că o să fie nebunie totală, o să fie un balamuc. O să fie balamuc, chiar merită să vedeți, pentru că ne înțelegem de minune și chiar este foarte tare chimia noastră.

Foto: Captură video

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