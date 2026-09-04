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Horațiu Potra, liderul grupării de mercenari din Congo, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile printr-o decizie controversată a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată joi, 3 septembrie. Acuzat de procurori de acțiuni împotriva ordinii constituționale alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane, Potra rămâne astfel în libertate, cu interdicția de a părăsi țara sau de a contacta martorii din dosar. Cazul acestuia a stârnit reacții vehemente, inclusiv din partea lui Cristian Tudor Popescu, care a criticat dur sistemul de justiție din România.

Cristian Tudor Popescu, reacție dură împotriva sistemului judiciar din România

Cristian Tudor Popescu a reacționat dur la scurt timp după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să îl plaseze sub control judiciar pe Horațiu Potra.

„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc. Mercenarul Horațiu Potra s-a predat de bunăvoie în Dubai, în septembrie 2025, pentru a fi extrădat în România. Nici vorbă să fie depistat și arestat de „organele” noastre. La aducerea lui în țară am comentat că singura explicație este asigurarea pe care a primit-o că Justiția PSD-Savonea-Dan îl va scoate la vopsea”, a scris gazetarul pe pagina sa de Facebook.

CTP nu s-a oprit aici și a criticat decizia ÎCCJ în acest caz, susținând că justiția condusă de PSD, Lia Savonea și Nicușor Dan este responsabilă de eliberarea lui Horațiu Potra.

„Și uite că ucigașul cu simbrie care amenința politicienii cu maceta, deținător al unui depozit de armament, al unei căpițe de bani și instigator pe față la insurgență armată și lovitură de stat, e scos de Justiția PSD-Savonea-Dan din arestul preventiv, din arestul la domiciliu și plasat în control judiciar, ca un contrabandist de hârtie igienică”, a continuat Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul nu s-a sfiit să își exprime indignarea față de situație, acuzând o presupusă influență politică asupra justiției: „Nu pot să nu mă gândesc că Potra Macetarul va ajunge ministru de Interne sau șef la SRI, unde i se păstrează locul…”

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ÎCCJ l-a plasat pe Horațiu Potra sub control judiciar

Horațiu Potra, fost lider al unui grup de mercenari, a scăpat de arestul la domiciliu, o decizie recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție dându-i dreptate în contestația formulată împotriva hotărârii Curții de Apel București. Totuși, pentru următoarele 60 de zile, acesta rămâne sub control judiciar, ceea ce înseamnă că nu poate părăsi România fără aprobarea unui judecător și trebuie să se prezinte periodic la Poliție.

Această schimbare vine după ce, pe 26 august, Curtea de Apel București a respins o cerere anterioară depusă de Potra pentru ridicarea arestului la domiciliu, hotărând că măsura va fi menținută „până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile”.

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Încarcerat până în iunie 2026, Horațiu Potra a fost apoi plasat în arest la domiciliu, încercând în repetate rânduri să obțină libertatea completă, fără succes până acum.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată într-un dosar complex, în care este acuzat de tentativă de comitere a unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, manipularea ilegală de materiale explozive și operațiuni fără drept cu articole pirotehnice. Dosarul, care include și alte nume sonore precum Călin Georgescu, a trecut de etapa camerei preliminare la începutul lunii august, conform unei decizii definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

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