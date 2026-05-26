Cristian Tudor Popescu, despre decizia lui Nicușor Dan de a amâna numirea unui premier: „Asta îl interesează pe șeful statului, nu reformele”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre decizia președintelui Nicușor Dan de a amâna numirea unui nou premier, deși guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în urmă cu trei săptămâni. Potrivit gazetarului, șeful statului își dorește să acumuleze capital electoral pentru alegerile prezidențiale din 2030.

Cristian Tudor Popescu critică decizia lui Nicușor Dan de a amâna numea unui premier

Nicușor Dan amână numirea unui nou premier, iar motivele din spatele acestei decizii ridică semne de întrebare. Într-o analiză publicată pe Facebook, Cristian Tudor Popescu (CTP) susține că președintele urmărește să-și consolideze sprijinul electoral din cât mai multe tabere politice, mai ales în contextul în care sondajele recente, precum cel realizat de INSCOP, arată o creștere a încrederii în rândul votanților PSD.

CTP a criticat public strategia președintelui, pe care îl consideră mai preocupat să atragă electorat din toate zonele politice, decât să ia decizii ferme pentru ieșirea din criză.

„Mulți votanți ai lui N. Dan nu înțeleg care este strategia lui Nicu Strategicu – Ce gândește suveranul? întreba Caragiale. Iată că, după un an, pot fi satisfăcuți: din ultimul sondaj INSCOP rezultă nu numai nemulțumirea multor cetățeni față de președintele Dan, ci și o creștere a procentajului său de încredere în rândul votanților PSD. Asta îl interesează pe șeful statului, nu reformele, nu să-l sprijine pe Bolojan, nu curățarea Justiției, nu împuținarea hoților care sifonează masiv banii statului, ci să-și asigure un număr cât s-o putea de mare de voturi ale pesediștilor, că PNL-USR-UDMR oricum îl votează. Asta, bun înțeles, în socoteala pentru prezidențialele din 2030”, a scris jurnalistul.

În plus, Cristian Tudor Popescu a subliniat că președintele nu exclude nici atragerea votanților AUR, partid cunoscut pentru pozițiile sale controversate. El a făcut referire la tăcerea lui Nicușor Dan în fața trecerii prin Senat a unei legi care obligă ONG-urile să facă publică lista donatorilor cu sume mai mari de 5.000 de lei pe an.

„Căci fostul oengist n-a zis nici bleau! la trecerea prin Senat a proiectului de lege prin care ONG-urile sunt obligate să facă publică lista donatorilor cu sume mai mari de 5.000 de lei/an”, a continuat gazetarul, adăugând că această inițiativă legislativă amintește de măsuri similare din Rusia sau Georgia.

Citește și: Schimbări majore de la 1 iulie: Se modifică valoarea contribuției de cotizare pentru pensie. Cât va costa un an de vechime după majorarea salariului minim

Citește și: Maia Sandu, despre unirea Republicii Moldova cu România și aderarea la UE: „Este pentru noi strategia de a supravieţui ca democraţie!”

De ce întârzie numirea unui premier?

România se află într-o criză politică severă de la 20 aprilie, când PSD a retras sprijinul premierului PNL, Ilie Bolojan. La scurt timp, pe 5 mai, o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR a dus la demiterea Guvernului, după doar 11 luni de mandat.

În aceeași zi, președintele Nicușor Dan promitea un „termen rezonabil” pentru instalarea unui nou Executiv. Însă, până acum, consultările de la Cotroceni nu au reușit să genereze o majoritate solidă.

Citește și: Cine este Demeter Andras Istvan. De ce a demisionat din funcția de ministru al Culturii și câți copii are cu Maia Morgenstern

Citește și: Nicușor Dan urmează să desemneze noul premier. Cine e favoritul președintelui pentru funcția de prim-ministru (surse)

Deși PNL și USR au format un front comun împotriva PSD, negocierile rămân fără rezultat concret.

Cristian Tudor Popescu consideră că amânarea nu este întâmplătoare și că președintele evită să se poziționeze ferm între tabăra proeuropeană și cea antieuropeană.

„Nicușor Dan zice că exclude anticipatele. De ce? Pentru că alegerile anticipate înseamnă o retezare a nodului european, antieuropean. N. Dan vrea menținerea acestui nod. Iată ce nu se ia în considerare: Vrea N. Dan instituirea cât mai repede a unui guvern titular? Răspuns: NU. Deoarece asta îl silește să aleagă de partea cui este, soluție scăldată nu mai există în situația de față. Așa crede el că adună voturi de peste tot”, a explicat jurnalistul.

Consultările de la Cotroceni continuă, dar fără o direcție clară. Nicușor Dan a sugerat inițial că un premier tehnocrat ar putea fi o soluție, însă acest scenariu pare să piardă teren. În același timp, Sorin Grindeanu, liderul PSD, și-a exprimat disponibilitatea de a prelua funcția de premier, dacă negocierile vor duce la un consens politic.

Urmărește-ne pe Google News