  MENIU  
Home > Știri > Cristian Tudor Popescu, despre decizia lui Nicușor Dan de a amâna numirea unui premier: „Asta îl interesează pe șeful statului, nu reformele”

Cristian Tudor Popescu, despre decizia lui Nicușor Dan de a amâna numirea unui premier: „Asta îl interesează pe șeful statului, nu reformele”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre decizia președintelui Nicușor Dan de a amâna numirea unui nou premier, deși guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în urmă cu trei săptămâni. Potrivit gazetarului, șeful statului își dorește să acumuleze capital electoral pentru alegerile prezidențiale din 2030.

Cristian Tudor Popescu critică decizia lui Nicușor Dan de a amâna numea unui premier

Nicușor Dan amână numirea unui nou premier, iar motivele din spatele acestei decizii ridică semne de întrebare. Într-o analiză publicată pe Facebook, Cristian Tudor Popescu (CTP) susține că președintele urmărește să-și consolideze sprijinul electoral din cât mai multe tabere politice, mai ales în contextul în care sondajele recente, precum cel realizat de INSCOP, arată o creștere a încrederii în rândul votanților PSD.

CTP a criticat public strategia președintelui, pe care îl consideră mai preocupat să atragă electorat din toate zonele politice, decât să ia decizii ferme pentru ieșirea din criză.

„Mulți votanți ai lui N. Dan nu înțeleg care este strategia lui Nicu Strategicu – Ce gândește suveranul? întreba Caragiale. Iată că, după un an, pot fi satisfăcuți: din ultimul sondaj INSCOP rezultă nu numai nemulțumirea multor cetățeni față de președintele Dan, ci și o creștere a procentajului său de încredere în rândul votanților PSD. Asta îl interesează pe șeful statului, nu reformele, nu să-l sprijine pe Bolojan, nu curățarea Justiției, nu împuținarea hoților care sifonează masiv banii statului, ci să-și asigure un număr cât s-o putea de mare de voturi ale pesediștilor, că PNL-USR-UDMR oricum îl votează. Asta, bun înțeles, în socoteala pentru prezidențialele din 2030”, a scris jurnalistul.

Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Recomandarea zilei

În plus, Cristian Tudor Popescu a subliniat că președintele nu exclude nici atragerea votanților AUR, partid cunoscut pentru pozițiile sale controversate. El a făcut referire la tăcerea lui Nicușor Dan în fața trecerii prin Senat a unei legi care obligă ONG-urile să facă publică lista donatorilor cu sume mai mari de 5.000 de lei pe an.

„Căci fostul oengist n-a zis nici bleau! la trecerea prin Senat a proiectului de lege prin care ONG-urile sunt obligate să facă publică lista donatorilor cu sume mai mari de 5.000 de lei/an”, a continuat gazetarul, adăugând că această inițiativă legislativă amintește de măsuri similare din Rusia sau Georgia.

Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat ieri. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat ieri. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Recomandarea zilei

Citește și: Schimbări majore de la 1 iulie: Se modifică valoarea contribuției de cotizare pentru pensie.  Cât va costa un an de vechime după majorarea salariului minim

Citește și: Maia Sandu, despre unirea Republicii Moldova cu România și aderarea la UE: „Este pentru noi strategia de a supravieţui ca democraţie!”

De ce întârzie numirea unui premier?

România se află într-o criză politică severă de la 20 aprilie, când PSD a retras sprijinul premierului PNL, Ilie Bolojan. La scurt timp, pe 5 mai, o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR a dus la demiterea Guvernului, după doar 11 luni de mandat.

În aceeași zi, președintele Nicușor Dan promitea un „termen rezonabil” pentru instalarea unui nou Executiv. Însă, până acum, consultările de la Cotroceni nu au reușit să genereze o majoritate solidă.

Citește și: Cine este Demeter Andras Istvan. De ce a demisionat din funcția de ministru al Culturii și câți copii are cu Maia Morgenstern

Citește și: Nicușor Dan urmează să desemneze noul premier. Cine e favoritul președintelui pentru funcția de prim-ministru (surse)

Deși PNL și USR au format un front comun împotriva PSD, negocierile rămân fără rezultat concret.

Cristian Tudor Popescu consideră că amânarea nu este întâmplătoare și că președintele evită să se poziționeze ferm între tabăra proeuropeană și cea antieuropeană.

„Nicușor Dan zice că exclude anticipatele. De ce? Pentru că alegerile anticipate înseamnă o retezare a nodului european, antieuropean. N. Dan vrea menținerea acestui nod. Iată ce nu se ia în considerare: Vrea N. Dan instituirea cât mai repede a unui guvern titular? Răspuns: NU. Deoarece asta îl silește să aleagă de partea cui este, soluție scăldată nu mai există în situația de față. Așa crede el că adună voturi de peste tot”, a explicat jurnalistul.

Consultările de la Cotroceni continuă, dar fără o direcție clară. Nicușor Dan a sugerat inițial că un premier tehnocrat ar putea fi o soluție, însă acest scenariu pare să piardă teren. În același timp, Sorin Grindeanu, liderul PSD, și-a exprimat disponibilitatea de a prelua funcția de premier, dacă negocierile vor duce la un consens politic.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Zeci de români au fost păcăliți de un arhitect că le legalizează casele, în Spania. Cum funcționa escrocheria
Zeci de români au fost păcăliți de un arhitect că le legalizează casele, în Spania. Cum funcționa escrocheria
Fanatik
Transfer şoc pe axa CFR Cluj – Rapid! Daniel Pancu îşi aduce unul dintre jucătorii favoriţi la noua echipă
Transfer şoc pe axa CFR Cluj – Rapid! Daniel Pancu îşi aduce unul dintre jucătorii favoriţi la noua echipă
GSP.ro
Ilie Dumitrescu i-a fost alături fiicei lui la ceremonia de absolvire a facultății: „Am trăit niște momente de nedescris”
Ilie Dumitrescu i-a fost alături fiicei lui la ceremonia de absolvire a facultății: „Am trăit niște momente de nedescris”
Click.ro
Secretul humusului din Beirut care îl face cel mai bun din lume: trucul cu gheață
Secretul humusului din Beirut care îl face cel mai bun din lume: trucul cu gheață
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Redactia.ro
Ce trebuie să arunci din casă înainte de Rusalii pentru a avea împliniri și sănătate.Mulți români....
Ce trebuie să arunci din casă înainte de Rusalii pentru a avea împliniri și sănătate.Mulți români....
Citește și...
Daniel Pancu a dat detalii de la negocierile cu Dan Şucu: „Trebuie să transmiteţi forţă!”. De câte transferuri are nevoie şi ce se întâmplă cu Aioani şi Dobre
Cumpărăturile la care au început să renunțe românii din cauza scumpirilor. Schimbare majoră în obiceiurile de consum ale populației
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Nadia Comăneci lansează prima colecție de costume de gimnastică, la 50 de ani de la „Perfect 10”. Cum arată modelul
Ludovic Orban critică presupusa propunere a lui Nicușor Dan ca premier: „Ar fi o petardă politică”
Schimbări majore de la 1 iulie: Se modifică valoarea contribuției de cotizare pentru pensie.  Cât va costa un an de vechime după majorarea salariului minim
Cine este Demeter Andras Istvan. De ce a demisionat din funcția de ministru al Culturii și câți copii are cu Maia Morgenstern
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Russsell Crowe, îndrăgostit până peste cap de iubita cu 19 ani mai tânără. Gesturi tandre în public, la Roland-Garros
Russsell Crowe, îndrăgostit până peste cap de iubita cu 19 ani mai tânără. Gesturi tandre în public, la Roland-Garros
Gina Pistol, despre cea mai grea perioadă din viața ei. Prezentatoarea nu și-a putut ascunde lacrimile: „M-au pus la zid și au dat cu pietre în mine”
Gina Pistol, despre cea mai grea perioadă din viața ei. Prezentatoarea nu și-a putut ascunde lacrimile: „M-au pus la zid și au dat cu pietre în mine”
Proiecte speciale
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Libertatea.ro
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Avantaje
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
A1.ro
Imagini rare cu fiica Simonei Gherghe. Ana Săndulescu a împlinit 9 ani: „Ești frumoasă ca o floare albă de zăpadă”
Imagini rare cu fiica Simonei Gherghe. Ana Săndulescu a împlinit 9 ani: „Ești frumoasă ca o floare albă de zăpadă”
Lucian Viziru îi răspunde Ioanei Ginghină, după ce aceasta a criticat actorii care primesc donații pe TikTok: „Exact asta își dorește”
Lucian Viziru îi răspunde Ioanei Ginghină, după ce aceasta a criticat actorii care primesc donații pe TikTok: „Exact asta își dorește”
Valentin Sanfira, schimbări drastice după divorțul de Codruța Filip. "Mergem mai departe!" Ce se întâmplă în viața artistului acum
Valentin Sanfira, schimbări drastice după divorțul de Codruța Filip. "Mergem mai departe!" Ce se întâmplă în viața artistului acum
Marius Moga și Bianca Lăpuște, imagini rare de familie. Artistul și soția lui au fost nașii baronesei Nicoleta Scarlat și ai lordului Răzvan Vasile de Brattleby
Marius Moga și Bianca Lăpuște, imagini rare de familie. Artistul și soția lui au fost nașii baronesei Nicoleta Scarlat și ai lordului Răzvan Vasile de Brattleby
Ce spune Săndel Bălan despre ruptura dintre Andreea Bălan și Petrișor Ruge. "L-am sunat!" În ce relații e dansatorul cu tatăl vedetei
Ce spune Săndel Bălan despre ruptura dintre Andreea Bălan și Petrișor Ruge. "L-am sunat!" În ce relații e dansatorul cu tatăl vedetei
Observator News
"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi
"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi
Libertatea pentru Femei
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Cristian Mungiu! Sigur ai auzit de ea! Puțini știu că și sora lui este o figură cunoscută în România!
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Cristian Mungiu! Sigur ai auzit de ea! Puțini știu că și sora lui este o figură cunoscută în România!
Ultima oră! Tragedie de nedescris în România! Cântăreața noastră a făcut AVC și a murit fulgerător!
Ultima oră! Tragedie de nedescris în România! Cântăreața noastră a făcut AVC și a murit fulgerător!
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Ce trebuie să arunci din casă înainte de Rusalii pentru a avea împliniri și sănătate.Mulți români....
Ce trebuie să arunci din casă înainte de Rusalii pentru a avea împliniri și sănătate.Mulți români....
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un medic de 63 de ani spune că și-a redus vârsta biologică cu 20 de ani. Rutina zilnică pe care o urmează
Un medic de 63 de ani spune că și-a redus vârsta biologică cu 20 de ani. Rutina zilnică pe care o urmează
Grăsimea ascunsă în multe alimente care crește riscul de diabet
Grăsimea ascunsă în multe alimente care crește riscul de diabet
Trei suplimente care ar putea reduce riscul de cancer de colon. Medicii avertizează însă asupra unei capcane
Trei suplimente care ar putea reduce riscul de cancer de colon. Medicii avertizează însă asupra unei capcane
Plasturele experimental care a distrus aproape complet melanomul malign, una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele
Plasturele experimental care a distrus aproape complet melanomul malign, una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Tal Berkovich, ultima apariție la Chefi la cuțite, 25 mai 2026. Ce s-a întâmplat la marea jurizare din semifinala sezonului 17
Tal Berkovich, ultima apariție la Chefi la cuțite, 25 mai 2026. Ce s-a întâmplat la marea jurizare din semifinala sezonului 17
Arată ca două surori! Imaginea rară cu mama Anei Bodea care a uimit tot internetul
Arată ca două surori! Imaginea rară cu mama Anei Bodea care a uimit tot internetul
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Libertatea
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton