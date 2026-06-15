„Să vă ierte Dumnezeu. Cu noi va fi mult mai greu.” Reacții dure după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea premier. Ce au spus CTP, Tudor Chirilă și Mihai Morar

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Nicușor Dan a fost criticat dur după ce l-a desemnat pe Adrian Veștea de la PNL pentru funcția de premier, fără să consulte partidele înainte. Decizia a fost interpretată drept o încercare de a destabiliza PNL. Ce au spus jurnalistul Cristian Tudor Popescu, Tudor Chirilă și Mihai Morar.

Reacții dure după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea premier

Duminică, 14 iunie, Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea, cu o experiență de 30 de ani în PNL, pentru funcția de premier după ce Eugen Tomac, prima nominalizare a președintelui, s-a retras. Șeful statului a fost criticat pentru că nu a consultat partidele înainte să facă această desemnare considerată o încercare de a destabiliza PNL. Cristian Tudor Popescu, Tudor Chirilă și Mihai Morar au avut reacții dure în online.

Cristian Tudor Popescu

„Întunecos și ticălos. În sfârșit, N. Dan își dă visul pe față: să spargă PNL și să-l lipească cu scuipat de PSD. Veștea, prim-vice PNL, a fost desemnat, ca și consumabilul Tomac, cu acordul lui Grindeanu și compania. Prima lui misiune – să-i rupă picioarele președintelui PNL Ilie Bolojan. Pe lângă acel „ceva întunecos și rece” pe care îl simțeam în campania electorală în N. Dan, mai adaug un cuvânt: ticălos. P.S. De fapt, N. Dan vrea să-și aranjeze și el, ca Iohannis, un cuplu Ciolacu-Ciucă sub forma Grindeanu-Veștea”, a scris CTP pe Facebook.

Mihai Morar

La câteva ore după ce Nicușor Dan a anunțat că l-a desemnat pe Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, Mihai Morar a filmat ecranul telefonului în timp ce ștergea o fotografie pe care publicat-o cu el și cu președintele.

„Nu îmi pare rău că te-am votat, dar mi-e silă că te-ai pesedizat”, a scris. „Tot din inimă, nu pe ascuns, îți spun sincer, după un an: mi-e rușine de cine ai ajuns, Nicușor Pesedan”, a mai transmis.

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Tudor Chirilă

Tudor Chirilă este de părere că decizia președintelui de a-l desemna pe Veștea premier „l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească” și că este o încălcare a constituției. Pentru Digi24, doi foști judecători ai Curții Constituționale, Augustin Zegrean și Tudorel Toader, au avut opinii diferite referitor la acest lucru. Zegrean este de părere că președintele s-a consultat suficient cu partidele anterior, în timp ce Toader este de părere că dacă prima nominalizare, Tomac, s-a consumat, trebuia să înceapă un alt ciclu de consultări.

„Nicușor Dan o să fiți aplaudat. Da’ nu de cei care v-au votat, ci de toți cei care cred că România e o vacă bună de muls. O să fiți aplaudat de combinatori, de șmecheri, de securiști și de grupuri de interese. O să fiți aplaudat de Lia, de PSD, de Predoiu și baronii peneliști, de toți cei care duc dorul epocii de glorie useliste sau poate chiar a epocii de aur Năstase-Hrebenciuc când se fura în absolută siguranță și România nu trebuia să dea socoteală nimănui că era suverană la furat.

Astăzi ați desăvârșit mineriada începută acum câteva zile de Lia și CSM-ul ei. Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou precum Kermit.

Un lucru bun este că toate astea s-au întâmplat foarte repede: pesedizarea dumneavoastră, trădarea alegătorilor, trădarea magistraților onești, tăcerea în fața atacurilor asupra presei sau asupra societății civile, jocurile de culise fără legătură cu onestitatea atât de clamată în campanie, lipsa unei comunicări a intențiilor prezidențiale, iar astăzi încălcarea Constituției.

„Cei care v-am votat am aflat cine sunteți cu adevărat”

Cei care v-am votat am aflat cine sunteți cu adevărat. Dar este îngrozitor de înspăimântător un alt adevăr: că România nu a avut de ales. Că România nu are de ales. Că România a crezut că are de ales.

Mai reiese astăzi ceva foarte clar: demiterea guvernului Bolojan de către PSD și AUR cu ajutorul dumneavoastră neprețuit a avut ca scop înlăturarea unui om, nu a unei echipe guvernamentale. Un singur om. Ăla cu care ați defilat în campanie. Mă întreb ce mai caută de azi înainte consilierii dumneavoastră pe la Cotroceni. Mă întreb dacă ei susțin această mascaradă sinistră.

Partea cea mai rea, mai ironică și aia care provoacă un hohot de râs homeric este că pretindeți că toate mizeriile pe care le-ați întreprins, le-ați făcut în numele „interesului național” și pentru ca România să nu încapă pe mâinile extremiștilor, dar nu e brânci mai mare în direcția extremistă decât cel pe care îl dați acum democrației și bunului simț. Nu credeam că veți merge atât de departe în conservarea pesedismului încât să favorizați extremismul. Extremism care de altfel se trage din pesedism. Că asta a născut corupția în România. Extremism. Și asta încurajați dumneavoastră acum.

„Să vă ierte Dumnezeu. Cu noi va fi mult mai greu”

Ce este și mai înspăimântător este că sunteți complet desprins de realitate. Nu suntem influensări (plătiți) ăștia care v-am susținut și acum vă acuzăm de trădarea votanților dumneavoastră și a valorilor pe care pretindeți că le susțineți, dimpotrivă am fost acuzați că am fost plătiți să vă susținem (ce glumă proastă), nu suntem altceva decât cetățeni, nu adepți fanatici care să susțină un „guru” până în pânzele albe. Deși îndemnați cu cinism la calm și rațiune faceți lucruri absolut iraționale sau care se pot citi doar în logica unui atac la democrație și stat de drept.

Să vă ierte Dumnezeu. Cu noi va fi mult mai greu”, a scris Tudor Chirilă.

Foto: Facebook

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