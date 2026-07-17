Un șofer Uber acceptă să fie plătit cu abțibilduri Panini World Cup 2026: „Banii vin și pleacă, abțibildurile pe care le vreau nu“

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Un șofer Uber din România a devenit viral pe TikTok după ce a început să accepte abțibilduri Panini World Cup 2026 drept plată pentru curse. Albumul oficial cu 980 de stickere stârnește o adevărată isterie globală printre colecționari.

Un șofer Uber acceptă să fie plătit cu abțibilduri Panini World Cup 2026

Un șofer Uber din România a devenit viral pe TikTok după ce a propus o metodă inedită de plată: abțibilduri Panini din albumul Cupei Mondiale 2026. „Banii vin și pleacă, abțibildurile pe care le vreau nu“, a spus el, explicând că acceptă stickere rare, precum Messi, Cristiano Ronaldo sau emblema metalică a Argentinei, în loc de bani pentru curse. Fenomenul colecționării acestor stickere continuă să fascineze milioane de oameni, atât în România, cât și în întreaga lume.

Mania abțibildurilor Panini

Albumul oficial Panini pentru Cupa Mondială 2026, competiție organizată în Statele Unite, Mexic și Canada, include 980 de stickere și a devenit o provocare financiară pentru colecționari. Libertatea dezvăluie că completarea albumului poate costa peste 170 de dolari, iar dacă nu ești norocos, suma poate crește considerabil. Pe rețelele sociale, schimburile de abțibilduri au ajuns să fie mai intense decât achiziționarea lor.

În România, comunitățile de colecționari sunt extrem de active. Pe Facebook, grupurile dedicate au mii de membri care organizează întâlniri pentru schimburi sau negociază prețuri. Un exemplu notabil este un anunț recent în care albumul Panini complet, cu toate cele 980 de stickere nelipite, era vândut pentru 1.300 de lei. Pasionații pot achiziționa stickerele și de pe site-ul distribuitorului oficial în România, Ringier.

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Călătorii și sacrificii pentru completarea colecției

Colecționarea stickerelor a devenit o adevărată aventură globală. BBC a documentat cazul unei familii din West Midlands, Marea Britanie, care a condus până la Northampton pentru a obține 35 de abțibilduri. „Pur și simplu ne-a preluat viețile”, a spus Michelle, mama care participă alături de copiii ei la completarea albumului. În întreaga lume, întâlnirile dintre colecționari sunt organizate frecvent, iar schimburile prin rețelele sociale implică încredere și costuri adiționale pentru livrarea stickerelor.

Record Guinness și schimburi la nivel mondial

Pe 12 iulie 2026, în Statele Unite, febra abțibildurilor Panini a culminat cu stabilirea unui record Guinness. În doar 8 ore, 4.446 de persoane au participat la cel mai mare schimb de stickere sportive, desfășurat în patru locații internaționale: Rockefeller Center din New York, American Dream Mall din New Jersey, FIFA Fan Festival™ din Mexico City și Zapopan, Jalisco. Libertatea relatează că Wendy Hernandez, o tânără de 18 ani din Union City, a realizat 165 de schimburi, învățând pentru prima dată cum să negocieze stickere.

Un alt participant remarcabil a fost Aayden Diaz, un băiat de 12 ani din Morristown, New Jersey, care a reușit să completeze întregul album, adunând toate cele 980 de stickere.

România: pasiune pentru Panini

În România, popularitatea albumului Panini este incontestabilă, iar grupurile online numără mii de membri activi. Libertatea subliniază că peste 7.000 de colecționari sunt înscriși în cel mai mare grup de schimburi, unde se publică zilnic zeci de anunțuri. Întâlnirile organizate pentru schimburi atrag sute de participanți, unii fiind dispuși să parcurgă distanțe mari pentru a găsi abțibildurile dorite.

Această pasiune demonstrează că, pentru mulți, colecționarea stickerelor Panini este mai mult decât un hobby – este o adevărată artă a negocierii, a răbdării și a conexiunilor umane.

Foto: Profimediaimages.ro

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