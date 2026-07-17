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Descoperire cel puțin ciudată la un control făcut de ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruță în sediul Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară din Gara de Nord. Ministrul a găsit un atelier de ciocolată și spații folosite ca locuințe. Iată despre ce este vorba.

Descoperire șocantă în sediul Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară din Gara de Nord

În cadrul controlului, au fost descoperite mai multe ingrediente, iar ministrul Radu Miruță spune că, deși directoarea instuției, Anna Maria Dudaș, le-ar fi spus inspectorilor că nu face nimeni ciocolată în instituție, ci ea vindea astfel de dulciuri pe pagina sa de Facebook, unde era afișat și numărul ei de telefon mobil.

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Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, spune că a descoperit un atelier de ciocolată și camere amenajate ca locuințe într-o instituție care ar trebui să se ocupe de formarea personalului feroviar. Totul s-a întâmplat în urma unui control de la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară din Gara de Nord.

Directoarea instituției respinge acuzațiile și spune că făcea dulciurile doar pentru cadouri, iar spațiul de locuit ar fi fost amenajat pe banii ei.

„Unt de cacao… Asta e caramel. Nociola. Câtă nociola mâncați, doamnă?”, a întrebat ministrul.

Anna Maria Dudaș, directoarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară din Gara de Nord a răspuns:

„Nu… Îl dau cadou la biserică. Eu nu mănânc dulciuri deloc”.

Radu Miruță spune că dulciurile erau promovate chiar pe pagina de Facebook a directoarei Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară, unde era afișat și numărul ei de telefon.

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„Nu face nimeni… nu le vinde nimeni. Dar nici n-am făcut, că trebuie autorizat să nu poți să faci ciocolată fără să vinzi”, a explicat Anna Maria Dudaș.

Ce a mai descoperit ministrul

În urma verificărilor, au fost descoperite și camere amenajate pentru locuit, iar directoarea a recunoscut că folosește una dintre ele și spune că a aranjat-o din banii ei.

„Dumneavoastră ați locuit vreodată pe aici?”, a întrebat ministrul.

Anna Maria Dudaș a răspuns și a spus că locuiește, dar nu e de aici.

„Locuiesc, dar nu sunt…. Sunt din Giurgiu. Eu mi l-am amenajat, cât puteam, din banii mei, să pară un pic mai ok.”

„Dvs locuiți în permanență aici, la cum arată”, i-a spus Radu Miruță.

„Vin, plec”, a răspuns Anna Maria Dudaș.

Conform ministrului, spațiile par locuite în permanență și spune că și alți angajați ar folosi clădirea ca locuință, fără să plătească. Directoarea Centrului a fost întrebată în baza cărei prevederi legale sunt folosite aceste spații și a răspuns că situația exista înainte de mandatul său și că a „moștenit-o” de la fostă conducere.

Anna Maria Dudaș conduce instituția din octombrie 2021, după ce a mai ocupat aceeași funcție și în perioada septembrie 2020-martie 2021.

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