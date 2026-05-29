Cine este soția vicepremierului Radu Miruță. Ce funcție deține Andreea Elena Miruță și de ce a fost atacată

Radu Miruță este vicepremierul României, ministru al Apărării și ministru interimar al Transporturilor, la doar 41 de ani. Multă lume s-a întrebat cine este soția lui Radu Miruță, un personaj public care a ajuns în atenția publicului. Andreea Elena Miruță lucrează într-un domeniu complet diferit, însă s-a confruntat cu atacuri politice. Iată cine este soția vicepremierului Radu Miruță și cu ce se ocupă.

Cine este soția vicepremierului Radu Miruță

Andreea Elena Miruță nu este o persoană cunoscută publicului larg. Ea este medic primar oftalmolog și a fost numită în vara anului 2025 coordonator al Ambulatoriului Spitalului de Urgență din Târgu Jiu.

Ea și vicepremierul Radu Miruță sunt căsătoriți și au împreună doi copii. Femeia nu este cunoscută în spațiul public, însă după ce a preluat funcția de coordonator, la doua luni după ce soțul său a devenit ministru al Economiei, Andreea Miruță a fost ținta atacurilor politice.

Radu Miruță a preluat funcția de ministru al Economiei p 23 iunie 2025, iar în decembrie 2025 a devenit ministru titular al Apărării Naționale, preluând funcția de la Ionuț Moșteanu.

Andreea Elena Miruță a fost acuzată că a luat postul de coordonator cu ajutorul intervenției soțului ei. Cu toate acestea, rolul nu presupune un salariu mai mare și nici nu implică atribuții administrative. Responsabilitatea majoră a postului este facilitarea comunicării între personal și conducerea spitalului și asigurarea unei bune desfășurări a activităților pentru pacienți.

Radu Miruță a vorbit despre atacurile politice la adresa soției sale și a respins orice legătură între cariera soției sale și funcțiile lui în Guvern.

„Atacurile murdare nu mă opresc. Nu cedez! Ştiu că ceea ce fac deranjează. Altfel nu mi-aş explica avalanşa de atacuri bazate pe neadevăruri, manipulări şi supoziţii. V-am promis că voi vorbi deschis cu voi și mă țin de cuvânt: nu am făcut combinații, nu fac și nu voi face. Nici pentru mine, nici pentru alții. Nici pentru soția mea.

Pe mâinile de aur ale Andreei mi-aș lăsa ambii ochi în sala de operatie, fără să clipesc. Iar despre profesionalismul unui medic vorbesc pacienții, nu PSDiștii.

Se încearcă acum să fiu legat de numirea soției mele ca medic coordonator al ambulatoriului. O atribuție neremunerată. Nu e sef de secție, nu director medical, nu spor sau altceva în plus. E medic primar, cu doctorat în oftalmologie atunci când cei pe care îi mătur eu acum de prin conducerile companiilor păcăleau școala slujind unui politician.

Realitatea e simplă: este medic, muncește, performează și nu câștigă niciun leu în plus pentru această responsabilitate. Ba dimpotrivă. Încearcă să își aducă aportul prin propria implicare benevolă la abordare un pic mai normală a pacienților”, a explicat vicepremierul Radu Miruță.

Și-a apărat soția

Radu Miruță a intervenit în scandalul legat de numirea soției sale în funcția de coordonator la Spitalul din Târgu Jiu.

El a spus că este nedrept față de soția ei să îi fie contestate calitățile profesionale și insinuarea faptului că ar avea nevoie de sprijinul unui bărbat ca să coordoneze o activitate care nu îi aduce niciun profit în plus.

Politicianul a continuat spunând că este nedrept față de el să fie atacat în acest fel.

„E nedrept față de ea să îi fie puse la îndoială calitățile profesionale, ca și cum ar avea nevoie de sprijinul unui bărbat pentru a coordona o activitate pentru care nu primește nimic în plus.

Și e nedrept față de mine să fiu atacat cu asemenea mizerii. Deloc surprinzător, unii care distribuie astfel de atacuri neîntemeiate au legături directe cu gestionarea companiilor de stat din subordinea ministerului Economiei.

Nu am absolut nicio legătură cu acest rol suplimentar. Suntem doi profesioniști care își gestionează singuri carierele. Daca are cineva de câștigat, poate că sunt pacienții din policlinica care printre cele mai mari cozi fac la ușa și pe tura Andreei.

Da, știu că deranjez. Da, am fost avertizat că vor veni atacuri murdare. Dar repet: nu cedez! Am șansa de a schimba, măcar puțin, o parte din România. Și nu voi renunța, indiferent cât de jos vor coborî cei care mă atacă”, scria Radu Miruță pe Facebook.

