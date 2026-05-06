Cine este Cătălin Predoiu. Este divorțat și are doi copii. Liberalul a fost ministru în cinci guverne consecutive

Cătălin Predoiu este un personaj celebru în politica dâmbovițeană. El a fost numit premier interimar al României de către Ilie Bolojan în trecut și este prim vicepreședinte al PNL. Mai mult, liberalul este una dintre cele mai longevive figuri politice din România și a ocupat funcții importante în Guvernul României.

Cine este Cătălin Predoiu

Cătălin Marian Predoiu s-a născut pe 27 august 1968 în Buzău. Este avocat la bază și ministru de interne al Guvernului României din 2023 în guvernele Ciolacu 1 și 2 și Bolojan.

Anterior, el a fost ministru al justiției în Guvernul Tăriceanu, în guvernele Boc, în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu și apoi guvernele Ludovic Orban și Nicolae Ciucă.

Predoiu a fost și premier interimar în perioada dintre demisia lui Emil Boc și învestitura Guvernului Ungureanu.

A mai ocupat această funcție și în cadrul rotativei guvernamentale între guvernele Ciucă și Ciolacu, apoi după demisia premierului Ciolacu în 2025 până la învestirea guvernului Ilie Bolojan.

Este singurul ministru care a fost menținut în funcție în cinci guverne consecutive.

Predoiu a absolvit Colegiul Național B.P. Hașdeu din Buzău și a făcut Facultatea de Drept din cadrul Universității București. Ulterior, a urmat un program de instruire în practica dreptului comercial la Baroul din Caen, Franța. Ulterior a obținut titlul științific de doctor în Drept Comercial la Facultatea de Drept din cadrul UB.

După ce a terminat facultatea, a lucrat ca avocat în Baroul București, iar ulterior și-a deschis propriul cabinet de avocatură.

Carieră politică

Predoiu a devenit membru al PNL în 19991, la Tineret. Apoi, în 2008, premierul Călin Popescu-Tăriceanu l-a propus ca ministru de Justiție, iar candidatura sa a fost aprobată de președintele Traian Băsescu.

Ulterior, a candidat din partea PNL pentru Camera Deputaților în județul Buzău, însă a pierdut în fața pesedistului Marian Ghiveciu.

Ca ministru al Justiției, mandatul lui Predoiu a fost prelungit în Guvernul condus de Emil Boc și format din membri PSD și PDL.

Decizia a fost criticată de PNL, care s-a autosuspendat din partid pentru a își continua activitatea la minister ca independent.

În al doilea guvern Boc, Predoiu a fost unul dintre cei trei miniștri independenți ai guvernului și singurul membru al cabinetului Tăriceanu care a rămas în funcție.

În decembrie 2009, a fost reconfirmat ca ministru al Justiției. În 2013, Predoiu a devenit membru al PDL și a fost numit „prim ministru din umbră” al partidului.

După alianța dintre PDL și PNL, Klaus Iohannis, candidatul liberal la președinție, și-a exprimat sprijinul pentru Predoiu ca prim-ministru.

În 2014, după fuziunea dintre PDL și PNL, Predoiu a devenit prim-vicepreședinte al PNL. În 2016, a obținut un mandat de deputat în județul Călărași pe listele PNL. În 2019, după demiterea guvernului Viorica Dăncilă prin moțiunea de cenzură, Predoiu a fost numit ministru al Justiției în cabinetul condus de Ludovic Orban.

În 2021, a fost numit din nou ministru al Justiției, în cabinetul lui Nicolae Ciucă, iar în 2023 a fost numit ministru al Afacerilor Interne în guvernul condus de Marcel Ciolacu.

El a fost întrebat recent dacă ar accepta să fie premier, după ce guvernul Ilie Bolojan a picat la moțiunea de cenzură, însă a răspuns că „nu se pune problema de a ieși în afara unei decizii de partid”.

Viața personală

Cătălin Predoiu și-a ținut mereu viața personală departe de ochii publicului. El a fost căsătorit cu Alina Zamfirescu, alături de care are doi copii. Cei doi s-au cunoscut în timpul facultății și au format un cuplu timp de aproape 20 de ani.

În 2010, au apărut informații cu privire la o despărțire. Divorțul a fost confirmat ulterior, însă niciunul dintre ei nu au făcut declarații pe această temă. Se pare că divorțul a fost unul amiabil și au păstrat o relație bună de dragul copiilor.

Cătălin Predoiu nu a fost implicat în scandaluri privind viața personală sau cariera politică.

