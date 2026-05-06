Ce face și cum arată Roberta Anastase, Miss România 1994, la 50 de ani

Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, și-a schimbat în ultimii ani cariera, lucrând o perioadă în politică pentru ca apoi să facă tranziția în domeniul financiar. Acum, aceasta este membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale.

Ce face și cum arată Roberta Anastase la 50 de ani

La 50 de ani, Roberta Anastase continuă să inspire prin cariera sa impresionantă și prezența discretă, dar influentă. Fosta Miss România 1994 a demonstrat că frumusețea și ambiția pot deschide drumuri neașteptate, trecând cu succes de la podiumul de concurs la vârful politicii și, mai recent, la un rol semnificativ în domeniul financiar.

În prezent, aceasta face parte din Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR).

În 1994, Roberta Anastase a câștigat titlul de Miss România, într-o competiție memorabilă cu Andreea Marin. Dar succesul său nu s-a oprit aici. La doar 32 de ani, în timpul guvernării PDL, Roberta a devenit prima femeie care a condus Camera Deputaților, fiind și cea mai tânără persoană din istoria României care a ocupat această funcție. Ani de-a rândul, și-a dedicat energia și determinarea politicii, în calitate de parlamentar, europarlamentar și lider marcant al partidului.

O carieră într-o nouă direcție

În octombrie 2024, Roberta Anastase a luat decizia curajoasă de a-și încheia mandatul de senator pentru a începe un nou capitol profesional.

„Confirm depunerea mandatului de senator. Această demisie vine ca urmare a votului dat în Camerele reunite pentru membrii Consiliului de Administraţie al BNR, urmând să ocup poziţia de membru neexecutiv în CA al Băncii Naţionale”, declara ea în plenul Senatului.

De profesie sociolog, fără studii economice, Roberta Anastase a dovedit că determinarea și dorința de a învăța pot deschide noi orizonturi, ocupând în prezent o funcție de top în instituția financiară.

La 50 de ani, fosta Miss România își păstrează stilul elegant și sofisticat. Părul său șaten deschis cu reflexe blonde este la fel de radiant, iar recent a optat pentru o coafură cu păr mai lung. Schimbările sunt subtile, dar reflectă o femeie sigură pe sine, care își celebrează vârsta cu grație.

Roberta Anastase este căsătorită și are un copil

Dincolo de lumina reflectoarelor, Roberta Anastase este o soție și mamă dedicată. În 2013, s-a căsătorit cu Victor Farca, omul de afaceri pe care l-a cunoscut în 1998, la Techirghiol, în timpul unei Școli de Tineret pentru Partidul Democrat.

Dragostea lor a înfruntat timpul, iar după 17 ani de relație, cei doi au spus „Da” într-o ceremonie romantică pe domeniul Știrbey.

În 2015, Roberta Anastase a devenit mamă pentru prima dată, la 39 de ani, aducând pe lume un băiat.

De-a lungul carierei, Roberta Anastase a întâmpinat și provocări. În 2010, a fost implicată într-un scandal public legat de numărarea voturilor la legea pensiilor, în perioada în care era președinta Camerei Deputaților.

