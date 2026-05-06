Povestea de dragoste dintre Lia Olguța Vasilescu și soțul ei, Claudiu Manda. Ambii au câte un copil din căsnicii anterioare

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, este căsătorită cu Claudiu Manea, europarlamentar. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de câțiva ani și au devenit unul dintre cele mai celebre cupluri din politica românească. Iată ce diferență de vârstă există între Lia Olguța Vasilescu și soțul ei, dar și cum a început povestea lor de dragoste.

Lia Olguța Vasilescu, mai mare cu un an decât soțul ei

Lia Olguța Vasilescu s-a născut pe 18 noiembrie 1974. Ea are 50 de ani, în timp ce soțul ei este născut pe 20 decembrie 1975 și are 49 de ani.

Primarul Craiovei este mai mare cu un an decât soțul ei. Lia Olguța Vasilescu ocupă pentru a două oară funcția de edil al orașului Craiova. Ea a mai fost primar și în mandatul 2012-2016.

Mai mult, social-democrata și-a trecut în CV și calitatea de membru fondator al Partidului România Mare, condus de Corneliu Vadim Tudor.

Citește și: Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, susține că Ilie Bolojan nu își va da demisia din funcția de premier: „Nu va fi criză politică dacă pleacă. Guvernul rămâne…”

Claudiu Manda este al doilea bărbat cu care s-a căsătorit edilul. Pe vremea aceea, Lia Olguța Vasilescu era deputat PSD, iar Claudiu Manda era vicepreședintele Senatului.

Nunta a avut loc în 2019, iar cu puțin timp înainte de evenimente și-au achiziționat o vilă luxoasă în centrul Craiovei, cu piscină, sală de cinema și finisaje de lux. Locuința a costat 230.000 de euro, iar Claudiu Manea a explicat că a împrumutat o parte din bani de la cunoscuți. El a spus că se bazează pe darul de la nuntă pentru a achita împrumutul.

Ambii au mai fost căsătoriți și au câte un copil

Atât Lia Olguța Vasilescu, cât și Claudiu Manda sunt la a doua căsătorie. Europarlamentarul are un băiat de aproape 21 de ani pe nume Andu.

Claudiu Manda a divorțat în 2015 de Adina, care este acum manager al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Craiova.

Pe de altă parte, Lia Olguța Vasilescu a fost căsătorită cu Ovidiu Răzvan Wlassopol, un fost jurnalist, actual meme ru al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. Cei doi au divorțat în 2016 și au împreună un băiat pe nume Robert, în vârstă de aproape 15 ani.

S-au căsătorit de Dragobete

Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda s-au căsătorit în 2019 în ziua de Dragobete. Petrecerea cea mare a avut loc pe 30 martie.

La petrecere au venit peste 500 de invitați, de la colegi de partid, parlamentari, apropiați și familie.

Citește și: Imagini de colecţie! Vezi cum arătau politicienii la nunta lor!

„Avem 517 invitaţi confirmaţi. Este vorba despre colegi de partid, parlamentari, membri ai familiei, apropiaţi. Domnul Dragnea a ajuns deja. O să se servească un meniu tradiţional oltenesc: cu friptură, sarmale, desert şi tot ce trebuie“, a spus Claudiu Manda.

Cei doi au spus că au avut un dar de peste 200.000 de euro și mai mult de 300.000 de lei.

Conform declarației de avere publicată de Claudiu Manda înainte să preia funcția de europarlamentar la Bruxelles, cei doi soți au primit 334.000 de lei, 246.400 de euro și 5.200 de dolari ca dar de nuntă.

Trebuiau să fie nașii lui Liviu Dragnea

Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda urmau să fie nașii lui Liviu Dragnea și Irina Tănase. Între timp, fostul lider PSD s-a despărțit de tânăra iubită. La vremea aceea, s-a zvonit că Irina l-ar fi înșelat pe Dragnea.

După ce a stat la închisoare, social-democratul a ieșit din lumea politică. El a fost eliberat în iulie 2021, după doi ani și două luni în spatele gratiilor.

Urmărește-ne pe Google News