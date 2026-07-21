PSD vrea o „comisie de criză”. Liberalii vor ca parlamentarii să fie chemați din vacanță pentru a nu pierde PNRR

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

PSD a lansat un apel pentru o „comisie de criză”. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis că România ar putea să închidă jaloanele restante din PNRR până la finalul lunii, dacă ar exista voință politică.

PNL e pregătit pentru o sesiune parlamentară extraordinară

Liberalul Mircea Abrudan spune că PNL e pregătit pentru o sesiune parlamentară extraordinară organizată săptămâna viitoare pentru a fi adoptată legislația restantă din PNRR.

”Putem închide jaloanele restante din PNRR până la sfârșitul lunii, dacă există voința politică a tuturor celor care susțin public că nu vor să pierdem banii din PNRR. PNL e pregătit pentru o sesiune parlamentară extraordinară organizată săptămâna viitoare, pentru adoptarea legislației restante din PNRR. Miza e foarte importantă pentru România, iar responsabilitatea partidelor trebuie să fie pe măsură.

Legea salarizării trebuie să fie una corectă. Avem nevoie de o lege care să elimine inechitățile și să respecte principiul „la munca egală, plată egală”. La fel de important este să nu mai fie făcute promisiuni electorale fără acoperire. Nu mai putem construi politici pe promisiuni care nu pot fi finanțate”, afirmă președintele Senatului.

PSD vrea o comisie parlamentară de criză

Propunerea PNL vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a propus să fie formată o comisie de criză în Parlament pentru a putea fi adoptate legile PNRR, cu ajutorul celor de la AUR.

El a spus că există patru proiecte de lege din cele șase restante care se referă la PNRR.

Citește și: Nicușor Dan, noi discuții cu PSD, PNL, USR și UDMR despre un nou premier. Cum rămâne cu varianta Alexandru Nazare prim-ministru

„În continuare, legea salarizării şi legea integrităţii nu au fost depuse la Parlament”, a declarat liderul PSD.

PSD a spus că adoptă o poziție favorabilă pentru anumite legi privind proiectele existente.

PNL susține și el adoptarea celor șase proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR și vrea să convoace o sesiune parlamentară extraordinară începând de săptămâna viitoare.

Citește și: Adrian Veștea și liberalii care îl susțin merg în instanță după Congresul PNL. Cer daune morale de 4 milioane de lei de la Ilie Bolojan

„Adoptarea proiectelor este necesară pentru obţinerea ultimei tranşe de granturi din cererea finală de plată, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. Aceste reforme reprezintă angajamente asumate de toate guvernele României în ultimii ani. În ceea ce priveşte legea salarizării, aceasta trebuie să respecte atât cerinţele convenite cu Comisia Europeană, cât şi capacitatea reală a bugetului de stat. PNL susţine amendamentele care sunt compatibile cu jaloanele PNRR şi acceptate de Comisia Europeană. Amendamentele care încalcă aceste condiţii nu rezolvă problema, ci pun în pericol banii europeni cuveniţi României”, explică PNL în comunicat.

Urmărește-ne pe Google News