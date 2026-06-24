PSD a decis să își asume guvernarea. Sorin Grindeanu, propus premier după întrunirea Biroului Permanent Național

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Social-democrații au decis în ședința Biroului Permanent Național, de miercuri, 24 iunie, să își asume guvernarea și să îl propună pe Sorin Grindeanu pentru a forma un nou Guvern.

PSD își asumă guvernarea și îl propune pe Sorin Grindeanu premier

Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit astăzi, 24 iunie, în format online, pentru a stabili pasul următor pentru partid, în contextul încercării formării unui nou guvern, dar și pentru a stabili mandatul cu care liderii partidului vor merge la negocieri cu celelalte partide parlamentare.

Citește și: Cine este Ionuț Vulpescu, politicianul propus pentru Ministerul Culturii. Deputatul PSD a fost implicat într-un scandal de plagiat și a rămas fără diploma de doctor

Marți, după consultările politice care au avut loc la Palatul Cotroceni, Sorin Grindeanu a declarat că l-a anunțat pe președintele Nicușor Dan că PSD este pregătit să își asume guvernarea.

În acest sens, BPN al PSD l-a desemnat pe Sorin Grindeanu să fie cel care să încerce să formeze noul guvern, în cazul în care șeful statului va fi de acord.

„PSD l-a anunţat astăzi pe preşedintele României că îşi asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus şi la întâlnirile anterioare. Aşteptăm finalul acestor consultări. PSD este gata să formeze un Guvern, un Guvern pe care, urmare a acestor discuţii pe care preşedintele le va avea, ne-am dori să intre cât mai rapid în funcţie”, a spus Sorin Grindeanu.

Totodată, astăzi ar avea loc negocieri între PSD, PNL și UDMR pentru a se ajunge la un acord cu privire la conturarea unei majorități parlamentare care să susțină un eventual guvern minoritar PSD.

Ce a spus Nicușor Dan după consultările de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a transmis marți că varianta care pare să se contureze după consultările de la Palatul Cotroceni este cea a unui guvern minoritar, iar procesul de formare a unui nou Guvern trebuie să fie „accelerat”.

Citește și: Lista miniștrilor din „Guvernul Veștea”. Rămân oameni din cabinetul Ilie Bolojan. Ce alte nume apar și cum au negociat PNL și PSD

„Am avut astăzi consultări cu partidele şi grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluţii de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a scris şeful statului pe X.

Urmărește-ne pe Google News