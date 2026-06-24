PSD a decis să își asume guvernarea. Sorin Grindeanu, propus premier după întrunirea Biroului Permanent Național

PSD își asumă guvernarea și îl propune pe Sorin Grindeanu premier
Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit astăzi, 24 iunie, în format online, pentru a stabili pasul următor pentru partid, în contextul încercării formării unui nou guvern, dar și pentru a stabili mandatul cu care liderii partidului vor merge la negocieri cu celelalte partide parlamentare.
În acest sens, BPN al PSD l-a desemnat pe Sorin Grindeanu să fie cel care să încerce să formeze noul guvern, în cazul în care șeful statului va fi de acord.
„PSD l-a anunţat astăzi pe preşedintele României că îşi asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus şi la întâlnirile anterioare. Aşteptăm finalul acestor consultări. PSD este gata să formeze un Guvern, un Guvern pe care, urmare a acestor discuţii pe care preşedintele le va avea, ne-am dori să intre cât mai rapid în funcţie”, a spus Sorin Grindeanu.
Totodată, astăzi ar avea loc negocieri între PSD, PNL și UDMR pentru a se ajunge la un acord cu privire la conturarea unei majorități parlamentare care să susțină un eventual guvern minoritar PSD.
Ce a spus Nicușor Dan după consultările de la Cotroceni
Președintele Nicușor Dan a transmis marți că varianta care pare să se contureze după consultările de la Palatul Cotroceni este cea a unui guvern minoritar, iar procesul de formare a unui nou Guvern trebuie să fie „accelerat”.
„Am avut astăzi consultări cu partidele şi grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluţii de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a scris şeful statului pe X.