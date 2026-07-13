Sorin Grindeanu, după negocierile de al Cotroceni și unde s-au blocat: „PNL și USR au venit cu același program anti-PSD”

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Sorin Grindeanu a declarat că negocierile politice s-au blocat pentru că PNL și USR nu vor să renunțe la deciziile interne de a nu mai guverna cu social-democrații. Liderul PSD spune că unii lideri de dreapta au venit cu același program anti-PSD și că nu s-a ajuns la nicio concluzie.

Sorin Grindeanu, după negocierile de la Cotroceni

Liderul PSD a spus că PNL și USR nu vor să accepte o guvernare cu PSD, motiv pentru care criza politică nu se încheie.

„Astăzi, la consultările de la Cotroceni, am văzut că unii lideri de dreapta au venit cu același program anti-PSD. Nu livrează nimic cetățenilor în afară de ură. Nu scad nici facturile, nici nu cresc pensiile, doar îl țin pe Bolojan pe scaun. PSD este în opoziție. Poate nu au înțeles exact cum stau lucrurile”, a declarat Sorin Grindeanu.

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Liderul PSD a transmis că în cele aproape două ore s-a discutat despre restanțele din PNRR, apoi președintele Nicușor Dan a încercat să vadă dacă partidele și-au flexibilizat pozițiile privind guvernarea.

„În acest moment, cei care și-au îngrădit foarte mult spațiul de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne legate de guvernarea cu PSD. Este treaba lor. Astăzi poate că tonul a fost mai temperat, dar nu s-a conturat o soluție”, a explicat Grindeanu.

Ce a transmis UDMR

Sorin Grindeanu a transmis că liderul minorităților naționale ar fi propus revenirea la vechea coaliție, în timp ce Kelemen Hunor a propus un guvern de armistițiu și renunțarea la orgoliile politice.

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„Deschiderea a făcut-o domnul Varujan. A prezentat, din perspectiva lor, scenariul redeschiderii dialogului și al revenirii coaliției, lucruri pe care le știți: o coaliție 2.0, evident cu alt premier, un premier care să înțeleagă economia.

Domnul Hunor a spus că poate este nevoie de un guvern de armistițiu, ceea ce înseamnă punerea în paranteză a tuturor constrângerilor pe care le-a avut fiecare partid. Noi, PSD, nu avem nimic împotrivă. Ceilalți au spus că au aceste decizii interne și nu pot face altceva”, a mai transmis Grindeanu.

El a mai spus că nu s-a discutat despre varianta propunerii lui Alexandru Nazare pentru funcția de premier.

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