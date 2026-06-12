Guvernul Tomac are tot mai puține șanse să fie învestit. Ce calcule își fac partidele și ce strategie are PSD

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Guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac are șanse mari să nu primească votul de încredere în Parlament, după ce PNL a decis să nu voteze Executivul, iar PSD stă pe gânduri. În felul acesta, cabinetul propus de Tomac ar putea să nu obțină majoritate în Parlament. Iată ce plan are PSD.

PSD decide dacă oferă sau nu votul de încredere Guvernului Tomac

PSD așteaptă lista finală de miniștri pe care Eugen Tomac îi propune în cabinetul său, dar și programul de guvernare pentru a lua o decizie cu privire la susținerea sau nu a noului Guvern.

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Social-democrații vor avea o ședință pentru a stabili dacă oferă sau nu votul de încredere. Mai mult, aceștia au pus condiții pentru a vota.

Pe de altă parte, liberalii au decis deja că nu vor susține guvernul Tomac, iar premierul demis Ilie Bolojan a explicat motivele.

„Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns”, a spus Bolojan.

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La scurt timp, PSD l-a acuzat pe Bolojan ca „blochează toată România pentru că a pierdut puterea”.

Ce condiții a pus PSD pentru susținerea Guvernului Tomac

Social-democrații spun că PSD nu a anunțat încă decizia privind susținerea lui Eugen Tomac pentru că există negocieri în desfășurare, conform unor surse citate de Hotnews.

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PSD așteaptă programul de guvernare ca să se asigure că intră măsurile cerute de ei: să nu fie introduse noi taxe și impozite, TVA scăzut la alimente și medicamente, indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, creșterea salariului minim de la 1 iulie, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități, extinderea mecanismelor de taxare inversă în sectoarele cu risc ridicat de evaziune fiscală, o reformă administrativă „reală” șo „reluarea stimulării economice”.

Mai mult, PSD vrea să nu fie singurul partid major care să îl susțină pe Eugen Tomac, așa că social-democrații vor spune că fiecare parlamentar este liber să voteze cum vrea.

Cu toate că Eugen Tomac s-a arătat dispus să facă compromisuri, partidele nu par dispuse să susțină noul Cabinet.

Ca să fie învestit în funcția de premier, Eugen Tomac are nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor, adică 233 de voturi.

Dacă PNL, USR și nici AUR nu votează, Tomac ar avea nevoie de toate voturile de la PSD, UDMR și ale parlamentarilor din Minoritățile Naționale, SOS, grupul PACE, UPR, dar și a tuturor parlamentarilor neafiliați.

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