Guvernul Tomac are tot mai puține șanse să fie învestit. Ce calcule își fac partidele și ce strategie are PSD

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Guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac are șanse mari să nu primească votul de încredere în Parlament, după ce PNL a decis să nu voteze Executivul, iar PSD stă pe gânduri. În felul acesta, cabinetul propus de Tomac ar putea să nu obțină majoritate în Parlament. Iată ce plan are PSD.
PSD așteaptă programul de guvernare ca să se asigure că intră măsurile cerute de ei: să nu fie introduse noi taxe și impozite, TVA scăzut la alimente și medicamente, indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, creșterea salariului minim de la 1 iulie, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități, extinderea mecanismelor de taxare inversă în sectoarele cu risc ridicat de evaziune fiscală, o reformă administrativă „reală” șo „reluarea stimulării economice”.
Mai mult, PSD vrea să nu fie singurul partid major care să îl susțină pe Eugen Tomac, așa că social-democrații vor spune că fiecare parlamentar este liber să voteze cum vrea.
Cu toate că Eugen Tomac s-a arătat dispus să facă compromisuri, partidele nu par dispuse să susțină noul Cabinet.
Ca să fie învestit în funcția de premier, Eugen Tomac are nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor, adică 233 de voturi.
Dacă PNL, USR și nici AUR nu votează, Tomac ar avea nevoie de toate voturile de la PSD, UDMR și ale parlamentarilor din Minoritățile Naționale, SOS, grupul PACE, UPR, dar și a tuturor parlamentarilor neafiliați.