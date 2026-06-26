Siegfried Mureșan este propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. Primele declarații ale europarlamentarului

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Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, este propunerea comună a PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier. Partidele negociază acum o coaliție rotativă cu PSD, în încercarea de a depăși blocajul politic.

Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR

În dimineața zilei de vineri, 26 iunie 2026, conducerea PNL a votat unanim pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier.

Într-un comunicat oficial, partidul a subliniat importanța unui guvern capabil să gestioneze priorități naționale precum Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aderarea la OCDE și echilibrele financiar-bugetare.

„România are nevoie de un guvern care să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor”, se arată în comunicat.

Potrivit informațiilor obținute de Libertatea, USR și-a exprimat susținerea pentru candidatura lui Siegfried Mureșan, considerând că acesta poate aduce stabilitate în actuala criză politică. În schimb, UDMR a adoptat o poziție precaută, preferând să aștepte desemnarea oficială înainte de a lua o decizie finală.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reiterat necesitatea de a depăși blocajele politice: „Nu putem să închidem țara”.

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Prima declarație a vicepreședintelui PNL

În urma unei ședințe comune a celor trei partide, reprezentanții PNL, USR și UDMR, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Lóránd Turos și Siegfried Mureșan au făcut declarații comune, moment în care Mureșan a explicat și de ce a acceptat propunerea colegilor săi.

„Mulțumesc colegilor din PNL și partenerilor noștri pentru că în mod transparent și deschis au dezbătut și o soluție și au propus nominalizarea mea. Oamenii din România vor modernizare. Vor o propunere făcută transparent. Sunt conștient care sunt urgențele României. Temele mele din prima zi din PE sunt cele care țin de buget, de economie. Am acceptat această propunere pentru că sunt domeniile în care am lucrat. Desemnarea este în mâinile președintelui. Nu orice guvern era bun pentru România. Trebuie să fie unul proeuropean, nu doar prin declarații, ci și prin acțiune”, a declarat Siegfried Mureșan în fața jurnaliștilor.

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PSD îl propune premier pe Sorin Grindeanu

În timp ce USR refuză categoric colaborarea cu PSD, social-democrații își susțin propriul candidat, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier. Președintele PSD nu a ezitat să critice poziția USR, acuzând formațiunea de „exhibiționism moral” și refuz de a renunța la privilegii.

În acest context, PNL propune ca soluție de compromis un guvern minoritar, dar cu condiții clare, inclusiv respectarea PNRR și a limitelor deficitului bugetar.

Sebastian Burduja, liderul PNL București, a avertizat că actuala criză politică afectează direct economia: „România nu are un guvern cu puteri depline de 52 de zile. Asta înseamnă sărăcie mai mare, inflație mai ridicată, investiții ratate și fonduri europene blocate”.

Sursă foto: Hepta

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