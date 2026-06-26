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Președintele Nicușor Dan a semnat legea care prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 decembrie 2026. Măsura vizează produse esențiale precum pâinea, laptele și carnea proaspătă.
Nicușor Dan prelungește plafonarea prețurilor alimentelor de bază
Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri legea care prelungește plafonarea adaosului comercial până la finalul anului 2026, o măsură menită să combată creșterea excesivă a prețurilor în contextul economic actual.
Într-o perioadă în care inflația și instabilitatea economică sunt încă resimțite, vestea prelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază aduce un strop de alinare pentru bugetele românilor. Măsura, care urma să expire la 30 iunie 2026, a fost extinsă până la 31 decembrie 2026, conform modificărilor aduse Ordonanței de urgență nr. 22/2026. Astfel, produsele esențiale pentru mesele zilnice vor rămâne accesibile.
„Măsura cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor se aplică doar operatorilor economici înregistrați în România, indiferent de forma de organizare, care întreprind activități de import, comerț intracomunitar, distribuție și vânzare cu amănuntul și cash&carry pentru produsele agricole și alimentare prevăzute”, se arată în textul de lege.
– Fructe proaspete vrac (mere roșii, mere golden, prune, pere, struguri de masă)
– Cartofi albi vrac
– Zahăr alb tos (până la 1 kg)
– Unt (până la 250g)
– Magiun (până la 350g)
Această inițiativă vizează în mod direct operatorii economici din România, iar aplicarea sa se extinde și asupra unităților emitente de tichete de masă, cadou și sociale, inclusiv cele din cadrul Programului „Sprijin pentru România”.
În ceea ce privește tichetele utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, comercianții pot aplica un comision de maximum 2% la momentul decontării acestora, indiferent dacă sunt emise electronic sau pe suport de hârtie.