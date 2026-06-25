Când se virează banii de alocații pentru copii în iulie 2026

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Părinții din România așteaptă cu interes virarea fondurilor destinate copiilor pentru luna iulie 2026. Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială au definitivat calendarul oficial după care se vor efectua plățile în această perioadă, fiind stabilite termene clare pentru ambele modalități de distribuire, respectiv transferul bancar direct sau livrarea prin intermediul factorilor poștali.

Ziua decisivă pentru plata pe card

Familiile care au optat pentru încasarea banilor direct în contul bancar vor avea acces la sume în prima parte a lunii. Autoritățile au fixat o dată certă pentru alimentarea cardurilor, zi în care instituțiile responsabile vor procesa simultan și celelalte drepturi financiare cuvenite părinților din România.

Astfel, sumele vor fi disponibile în conturi începând cu data de 8 iulie 2026. Tot în această zi vor fi efectuate transferurile pentru indemnizațiile de creștere a copilului și pentru stimulentele de inserție destinate persoanelor care au ales să revină la activitatea profesională înainte de termen.

Când ajunge poștașul: Calendarul pentru plata în numerar

Pentru beneficiarii care primesc sprijinul financiar prin intermediul Poștei Române, distribuirea banilor depinde de graficul de livrare al fiecărei localități. În acest caz, procesul logistic necesită un interval de câteva zile suplimentare pentru ca fondurile să ajungă fizic la destinație.

Distribuirea banilor la domiciliu va debuta pe data de 10 iulie 2026. Ulterior, procesul se va desfășura treptat, în funcție de programul specific al fiecărui oficiu poștal din țară și de traseele zilnice stabilite de factorii poștali.

Citeşte şi: Răsturnare de situație la Casa Iubirii! Lucia a vorbit despre despărțirea de Iosif cu lacrimi în ochi: „Îmi este frică să…”

Citeşte şi: Din ce în ce mai mulți rechini și pești toxici apar pe plajele din Grecia. Autoritățile atrag atenția turiștilor

Citeşte şi: PSD a decis să își asume guvernarea. Sorin Grindeanu, propus premier după întrunirea Biroului Permanent Național

Al doilea an fără majorări: Câți bani primesc copiii în 2026

Din punct de vedere financiar, anul curent nu aduce modificări la bugetul familiilor, fiind păstrate plafoanele stabilite în perioadele anterioare. Statul român menține sumele fixe în funcție de criteriul de vârstă și de starea de sănătate a minorilor, anul 2026 fiind al doilea an consecutiv în care cuantumul alocațiilor nu este indexat.

În prezent, pragul financiar este împărțit clar de legislație. Copiii cu vârsta de până la doi ani, precum și copiii cu dizabilități cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani beneficiază de o alocație lunară în valoare de 719 lei. Pentru categoria de vârstă cuprinsă între 2 și 18 ani, sprijinul financiar acordat este de 292 de lei pe lună. De această sumă beneficiază și tinerii majori, cu condiția ca aceștia să urmeze cursurile unei unități de învățământ liceal sau profesional.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News