Alocațiile copiilor ar putea fi reduse la 100 de lei. În ce condiții vor fi acordați restul banilor 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Vicepreședintele Comisiei de Învățământ, Szabo Don, a inițiat un proiect de lege prin care cere ca alocația copiilor să fie redusă la 100 de lei. El spune că dreptul la alocație ar trebui să fie condiționat de prezența la școală sau grădiniță.

În România, alocațiile se acordă tuturor copiilor de pe teritoriul țării, de la naștere până la împlinirea vârstei de 18 ani. Tinerii care își continuă studiile după 18 ani, primesc în continuare alocațiile, inclusiv după majorat.

Copiii cu vârste între 2 și 18 ani primesc lunar 292 de lei.

Pentru copiii de sub 2 ani sau copii cu handicap până la 3 ani, alocația este de 719 de lei pe lună. Aceeași sumă o primesc și copiii cu handicap cu vârste între 3 și 18 ani.

Alocația este un drept legal care se acordă cu câteva condiții. Una dintre cele mai frecvente cauza când alocația este suspendată este atunci când un copil repetă anul școlar.

Szabo Odon, vicepreședintele comisiei de Învățământ, a propus un proiect conform căruia alocația ar urma să fie redusă de la 292 de lei la 100 de lei. În același timp, se vor acorda în plus 250 de lei sub formă de bursă de prezență pentru elevii care merg constant la școală sau grădiniță.

Suma acordată va crește cu 50 de lei, de la 292 la 350 de lei.

Ce scrie în proiectul de lege

Proiectul dorește reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, iar dacă proiectul este aprobat, modificările ar putea fi aplicate din anul școlar 2027-2028.

„Bani în plus nu avem așa că, având în vedere decizia Curții din 2006 și datele care arată o creștere a abandonului școlar după ce copiii nu au mai fost obligați să vină la școală și să primească bani, am propus să împărțim alocația și restul banilor, să îi dăm sub formă de bursă pentru prezență, pentru că legea oricum condiționează bursele de prezență. Suma totală acordată va crește cu 50 de lei: de la 292 de lei la 350 de lei.

Pe termen mediu și lung, măsurile propuse sunt de natură să conducă la creșterea participării școlare, la menȚinerea unui număr mai mare de copii în sistemul de învățământ și la îmbunătățirea parcursului educațional al acestora.”, a spus Szabo Odon, vicepreședintele comisiei de învățământ.

Urmărește-ne pe Google News