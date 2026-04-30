Înscrierea la grădiniță. Tot ce trebuie să știe părinții în 2026

Educația timpurie este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor noștri, iar din anul școlar 2026-2027, frecventarea grădiniței de la vârsta de 4 ani devine obligatorie, conform legislației în vigoare. Această decizie are ca scop pregătirea optimă a celor mici pentru școală și reducerea decalajelor educaționale.

De ce grădinița devine obligatorie?

Grupa mijlocie (4-5 ani) și grupa mare (5-6 ani) sunt acum parte integrantă din învățământul obligatoriu, conform legislației. Deși grupa mică (3-4 ani) rămâne opțională, experții recomandă participarea pentru o tranziție mai ușoară către școală.

Fiecare etapă preșcolară contribuie la dezvoltarea unui set de competențe esențiale: de la interacțiunea cu ceilalți copii, până la pregătirea pentru cerințele clasei pregătitoare.

Înscrierea în clasa pregătitoare: Ce trebuie să știi

Copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 sunt automat eligibili pentru clasa pregătitoare. Cei născuți între 1 septembrie și 31 decembrie vor necesita o evaluare a nivelului de dezvoltare, realizată de CJRAE sau CMBRAE, la cererea părinților.

În lipsa frecventării grădiniței, înscrierea la școală nu este imposibilă, dar poate presupune evaluări suplimentare. Dacă rezultatele indică nevoia de recuperare a anumitor competențe, copilul poate fi redirecționat către grupa mare. Aceasta este o măsură menită să asigure că fiecare copil începe școala pregătit, fără să întâmpine dificultăți majore.

Criterii pentru înscrierea la grădiniță

Pentru înscrierea în învățământul preșcolar, legislația prioritizează copiii de 4 și 5 ani. Criterii precum apropierea domiciliului de unitatea de învățământ, situația profesională a părinților (angajați, pensionari, șomeri sau persoane cu handicap), sau existența altor copii înscriși în aceeași unitate, sunt decisivi în procesul de selecție.

De asemenea, se ia în calcul situația familiilor monoparentale sau numeroase, precum și cazurile speciale de tutelă sau protecție.

Calendarul înscrierilor pentru anul 2026-2027

Ministerul Educației a stabilit programul de înscriere pentru creșe și grădinițe. Copiii între 3 luni și 3 ani pot fi înscriși în învățământul antepreșcolar, iar cei între 3 și 6 ani în grădinițe, în funcție de locurile disponibile.

Cererile-tip permit exprimarea a trei opțiuni, iar selecția se face pe baza criteriilor prestabilite, nu în ordinea depunerii cererilor.

