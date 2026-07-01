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Caz șocant descoperit de CNA: Oana Nemeș, prezentată drept medic la Etno TV timp de patru ani, nu are drept de practică, informează Paginademedia.ro. Nemeș promova suplimente alimentare neconforme. Se dorește sesizarea autorităților pentru înșelăciune.

Oana Nemeș, o femeie prezentată ani la rând drept „doctor” la Etno TV, nu este medic

Oana Nemeș, prezentată ani la rând drept „doctor” în emisiunea „Sănătate înainte de toate” de la Etno TV, nu are drept de practică medicală. Informația a fost confirmată de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), care a decis să sesizeze organele de cercetare penală. Potrivit Paginademedia.ro, cazul aduce în prim-plan atât problema legitimării profesionale, cât și riscurile promovării unor produse cu afirmații false.

Timp de cel puțin patru ani, Oana Nemeș a apărut în emisiuni la Etno TV, recomandând suplimente alimentare precum Agiflex și prezentându-se drept „medic medicină generală, specialist fitoterapie”. În edițiile din 27 februarie și 3 aprilie 2026, telespectatori cu intervenții telefonice au relatat „efecte spectaculoase” ale produsului, ceea ce a atras atenția CNA. Inițial, sesizările primite vizau publicitatea mascată, dar investigațiile ulterioare au descoperit adevăruri mult mai grave.

Colegiul Medicilor și IBA: Răspunsuri alarmante

Demersurile CNA au inclus solicitări către Colegiul Medicilor din România și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (IBA). Răspunsurile au fost clare: Oana Nemeș nu figurează în Registrul medicilor, iar deținerea unei diplome de licență în medicină nu îi conferă dreptul de practică sau de a se prezenta public ca medic. Exercitarea fără drept a profesiei de medic poate constitui infracțiune, potrivit Colegiul Medicilor.

În privința suplimentului Agiflex, IBA a subliniat că promovarea produsului în emisiune încălca legislația prin afirmații privind prevenirea și tratarea unor afecțiuni. Mai mult, testimonialele prezentate în emisiune au fost considerate manipulatoare, influențând decizia consumatorilor.

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Etno TV: Schimbări tardive

Rareș Gărduș, directorul Etno TV, a declarat în ședința CNA din 30 iunie că Oana Nemeș nu mai este invitată în emisiune și că titrarea ei ca medic a fost oprită. „Emisiunile în care a mai venit doamna doctor nu au mai fost titrată ca fiind medic. Într-adevăr, dânsa are o licenţă, dar aşa cum au spus şi cei de la Colegiul Medicilor, acea licenţă nu îi dă drept de practică. Doamna doctor nu a mai fost prezenetată ca fiind medic. De fapt, nici n-a mai fost prezentă decât de două ori. O să corectăm această situație”, a spus Gărduș. Cu toate acestea, emisiuni mai vechi, în care Nemeș apare ca medic, continuă să fie disponibile pe YouTube.

Reacții și măsuri

Monica Gubernat, membru CNA, a propus sesizarea Poliției și Parchetului pentru investigarea cazului. „Doamna poate fi acuzată de înșelăciune. Practic, își asumă o funcție pe care nu o are”, a declarat Gubernat. Totodată, CNA a aplicat o somație Etno TV pentru publicitate mascată în mai multe ediții ale emisiunii, inclusiv pentru promovarea unui aparat laser destinat durerilor articulare.

Foto: Captură Etno TV YouTube

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