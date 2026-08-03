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Durere și revoltă la priveghiul lui Constantin „Gogu” Covaciu, fost maseur la Dinamo, decedat pe 31 iulie, într-un accident tragic. Văduva sa, Aura, anunță că va da în judecată firma de transport implicată.

Văduva lui Constantin Covaciu vrea să facă dreptate după accidentul auto în care i-a murit soțul: „Normal că o să dăm în judecată”

Aura Covaciu, văduva lui Constantin „Gogu” Covaciu, fost maseur al echipei secunde Dinamo, vrea să facă dreptate. Bărbatul de 59 de ani și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier petrecut pe 31 iulie 2026, iar familia sa este hotărâtă să acționeze în instanță împotriva firmei de transport responsabilă.

„Normal că o să dăm în judecată firma care s-a ocupat de acel transport. Cum să lăsăm lucrurile așa, să mai moară și alți oameni? Trebuie să facem ceva să se oprească nemernicia asta. Altfel lucrurile nu se vor pune la punct niciodată. Pe soțul meu nu-l mai aduce nimeni înapoi. Dar măcar să nu se mai întâmple așa ceva”, a declarat Aura Covaciu, citată de Gazeta Sporturilor.

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Cum a fost plimbată pe drumuri familia fostului maseur de la Dinamo

Familia îndurerată a fost supusă unui adevărat calvar în încercarea de a îndeplini formalitățile necesare pentru înmormântare. „Ne-au cam pus pe drumuri. Ni s-a spus să mergem la IML Pitești, dar nu era acolo. Ne-au trimis de acolo la Câmpulung. Apoi am mers la spitalul central din Câmpulung, dar asistentele ne spuneau că nu e acolo. Noroc cu o pacientă, care ne-a zis că nu e adevărat, că e în spital. Că altfel iar ne trimiteau la Pitești. Nu știau de capul lor”, a povestit Aura, vizibil afectată.

Un moment de alinare a venit din partea primarului din Câmpulung, Elena Lasconi, care a întâmpinat-o personal și i-a oferit sprijin. „Apoi am fost la primăria din Câmpulung, să luăm certificatul de deces. Acolo a ieșit și doamna primar Lasconi, care a vorbit foarte frumos. Știa tot ce se întâmplase, era la curent”, a spus văduva.

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Un adio plin de emoție

Priveghiul lui Constantin Covaciu a avut loc duminică, 2 august, la Cimitirul Reînvierea din București, unde apropiați, colegi și membri ai familiei au venit să îi aducă un ultim omagiu. Aura a rămas neclintită lângă sicriul soțului său, iar momentele au fost încărcate de emoție. Nepoata lui, Eveline, a lăsat un mesaj simplu, dar sfâșietor: „Te iubesc, tataie! Nu te vom uita niciodată!”.

Dinamo, clubul care i-a fost ca o a doua casă, a preluat toate cheltuielile de înmormântare, iar ceremonia va avea loc marți. „Este o tragedie care putea fi evitată și îmi pare foarte rău. Transmit condoleanțe familiei, de aceea am venit și eu să îmi iau la revedere”, a afirmat fostul jucător dinamovist Cătălin Munteanu, prezent la priveghi împreună cu Nicolae Mușat.

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Uniți chiar și în ultima călătorie

Întâmplarea tragică a făcut ca în aceeași capelă să fie depus și trupul lui Robert Pârvu, fost boxer la Dinamo, decedat la doar 33 de ani, în urma unui infarct. Cei doi se cunoșteau bine, iar apropiații au remarcat coincidența: „Amândoi au fost la Dinamo, acum sunt în aceeași capelă. Dumnezeu să-i odihnească!”, a spus un apropiat, potrivit Gazeta Sporturilor.

Durerea resimțită de familia Covaciu este greu de descris în cuvinte, dar ceea ce rămâne clar este hotărârea lor de a face dreptate. Constantin Covaciu, un om care și-a dedicat viața sportului, va rămâne veșnic viu în amintirile celor care l-au cunoscut și iubit.

Foto: GSP

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