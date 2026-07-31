Soția lui Adrian Ropotan, Raluca, a aflat din presă că antrenorul a fost implicat într-un accident rutier grav: „Nu ne anunțase nimeni”

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Soția lui Adrian Ropotan, Raluca, a aflat din presă că antrenorul echipei secunde Dinamo a fost implicat într-un accident rutier grav pe 31 iulie 2026, la Câmpulung Muscel. Transportat cu elicopterul la București, acesta va fi supus unei intervenții chirurgicale, relatează Fanatik.ro.

Soția lui Adrian Ropotan, Raluca Ogică, a aflat din presă că antrenorul a fost implicat într-un accident rutier grav

Un accident grav petrecut în dimineața zilei de 31 iulie 2026, în localitatea Câmpulung Muscel, a zguduit lumea sportului românesc. Adrian Ropotan, antrenorul echipei secunde Dinamo și fost internațional, a fost implicat într-un incident rutier soldat cu doi morți. Potrivit Fanatik.ro, acesta se află în afara oricărui pericol, deși a suferit răni care necesită intervenție chirurgicală.

Familia, luată prin surprindere

Un detaliu tulburător a fost dezvăluit de Stelian Ogică, socrul lui Ropotan. Atât el, cât și Raluca, soția antrenorului, au aflat despre accident abia după ce Fanatik.ro i-a contactat pentru declarații. „Raluca nu a știut nimic până la telefonul vostru. Nu ne anunțase nimeni. Cred că la braț, undeva, are nevoie de operație. A zis un coleg de-ai lui că e ok și că are un braț sau ambele brațe rupte”, a declarat Ogică.

Raluca nu a reușit să ia legătura cu soțul ei până la momentul redactării știrii, însă a aflat că acesta va fi transportat de urgență cu un elicopter la București pentru îngrijiri medicale de specialitate.

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Doi oameni și-au pierdut viața

Din nefericire, accidentul a avut consecințe grave. Doi oameni și-au pierdut viața: maseurul echipei, Constantin Covaciu, și șoferul microbuzului care transporta 16 persoane. Vehiculul a ieșit de pe șosea și a intrat într-un copac, provocând un impact devastator. În ciuda gravității situației, Ropotan a scăpat cu viață și, conform informațiilor obținute de Fanatik.ro, este în afara oricărui pericol. Totuși, acesta va necesita supraveghere medicală și, cel mai probabil, o intervenție chirurgicală pentru rănile suferite.

În momentele dificile, clubul Dinamo a intervenit prompt pentru a facilita transportul cu elicopterul al antrenorului la București. „Se fac niște intervenții de la clubul de fotbal”, a adăugat Stelian Ogică, subliniind implicarea echipei în gestionarea acestei situații delicate.

Foto: Facebook

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