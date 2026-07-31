Soția lui Adrian Ropotan, Raluca, a aflat din presă că antrenorul a fost implicat într-un accident rutier grav: „Nu ne anunțase nimeni”

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Soția lui Adrian Ropotan, Raluca, a aflat din presă că antrenorul echipei secunde Dinamo a fost implicat într-un accident rutier grav pe 31 iulie 2026, la Câmpulung Muscel. Transportat cu elicopterul la București, acesta va fi supus unei intervenții chirurgicale, relatează Fanatik.ro.
Un accident grav petrecut în dimineața zilei de 31 iulie 2026, în localitatea Câmpulung Muscel, a zguduit lumea sportului românesc. Adrian Ropotan, antrenorul echipei secunde Dinamo și fost internațional, a fost implicat într-un incident rutier soldat cu doi morți. Potrivit Fanatik.ro, acesta se află în afara oricărui pericol, deși a suferit răni care necesită intervenție chirurgicală.
Familia, luată prin surprindere
Un detaliu tulburător a fost dezvăluit de Stelian Ogică, socrul lui Ropotan. Atât el, cât și Raluca, soția antrenorului, au aflat despre accident abia după ce Fanatik.ro i-a contactat pentru declarații. „Raluca nu a știut nimic până la telefonul vostru. Nu ne anunțase nimeni. Cred că la braț, undeva, are nevoie de operație. A zis un coleg de-ai lui că e ok și că are un braț sau ambele brațe rupte”, a declarat Ogică.
Raluca nu a reușit să ia legătura cu soțul ei până la momentul redactării știrii, însă a aflat că acesta va fi transportat de urgență cu un elicopter la București pentru îngrijiri medicale de specialitate.
Din nefericire, accidentul a avut consecințe grave. Doi oameni și-au pierdut viața: maseurul echipei, Constantin Covaciu, și șoferul microbuzului care transporta 16 persoane. Vehiculul a ieșit de pe șosea și a intrat într-un copac, provocând un impact devastator. În ciuda gravității situației, Ropotan a scăpat cu viață și, conform informațiilor obținute de Fanatik.ro, este în afara oricărui pericol. Totuși, acesta va necesita supraveghere medicală și, cel mai probabil, o intervenție chirurgicală pentru rănile suferite.
În momentele dificile, clubul Dinamo a intervenit prompt pentru a facilita transportul cu elicopterul al antrenorului la București. „Se fac niște intervenții de la clubul de fotbal”, a adăugat Stelian Ogică, subliniind implicarea echipei în gestionarea acestei situații delicate.