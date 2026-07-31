Dosar penal pentru ucidere din culpă după accidentul Dinamo. Cu ce viteză se deplasa microbuzul

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Microbuzul echipei Dinamo 2, care transporta jucători și membri ai staff-ului tehnic, a fost implicat într-un grav accident rutier vineri, la Câmpulung Muscel. Vehiculul a intrat în coliziune cu un copac, iar în urma impactului, maseurul echipei, Constantin Covaciu, și-a pierdut viața. Șoferul microbuzului, în vârstă de 83 de ani, a fost transportat la spital.

IPJ Argeș, detalii despre accidentul echipei Dinamo

Un detaliu care a atras imediat atenția autorităților și publicului este vârsta șoferului implicat: 83 de ani. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș (IPJ Argeș), există suspiciunea că bărbatul ar fi suferit un infarct în timp ce se afla la volan.

„Cu privire la șofer, s-a pus problema unui infarct. Nu există posibilitatea de a fi confirmat în faza asta. El trebuie confirmat în urma unor investigații medicale. Este logic că până la momentul ăsta ele n-au putut fi efectuate”, a declarat Florin Popa, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș pentru Fanatik.

În microbuz se aflau 17 pasageri alături de șofer. Dintre aceștia, șapte erau adulți, iar 11 erau copii. Din nefericire, 12 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Victimele au fost transportate la trei unități medicale din județul Argeș: Spitalul de Urgență Pitești, Spitalul Câmpulung și Spitalul de Pediatrie Pitești, conform informațiilor oferite de IPJ Argeș.

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Dosar penal pentru ucidere din culpă

În urma acestui accident, autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta este în curs de desfășurare. Potrivit IPJ Argeș, toate circumstanțele producerii acestui incident tragic vor fi cercetate în detaliu, inclusiv condițiile medicale ale șoferului.

Șoferul, găsit inconștient la locul accidentului, nu a putut fi testat cu etilotestul, iar probele biologice pentru stabilirea eventualei prezențe a alcoolului în sânge urmează să fie recoltate la spital.

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Cu ce viteză se deplasa microbuzul

Potrivit iAMSport, microbuzul se deplasa cu aproximativ 80 km/h în momentul în care a ajuns în zona curbei unde s-a produs tragedia.

Vehiculul a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un copac aflat pe marginea drumului. Impactul a fost violent și a provocat moartea lui Constantin Covaciu.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, SMURD și ambulanțe, iar toate victimele au fost evaluate și transportate la spital. Cel mai grav rănit este antrenorul Adrian Ropotan.

Sursă foto: Libertatea

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