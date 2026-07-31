Reacția Dianei Șoșoacă după accidentul în care a fost implicată în București. „Vă asigur că voi face tot ce îmi stă în putinţă să…” Președinta S.O.S. a fost spitalizată

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Președinta partidului S.O.S. România și europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost implicată joi după-amiază într-un accident de circulație pe un bulevard aglomerat din Sectorul 6 al Capitalei.

În urma impactului dintre două vehicule, aceasta a avut nevoie de asistență medicală de urgență și a fost transportată la Spitalul Universitar din București, fiind însoțită de fiica sa, Thais, care se afla de asemenea în autoturism la momentul producerii coliziunii.

Dinamică și verificări la locul impactului

Evenimentul rutier s-a produs pe Bulevardul Iuliu Maniu, în zona Piața Gorjului, în jurul orei 14:35, moment în care autoritățile au fost alertate prin intermediul numărului unic de urgență 112. Potrivit precizărilor furnizate de Brigada Rutieră din cadrul Poliției Municipiului București, un conducător auto în vârstă de 49 de ani, care se deplasa dinspre strada Lujerului către strada Apusului, a intrat în coliziune directă cu autovehiculul care circula în fața sa, condus de un tânăr în vârstă de 23 de ani. Diana Șoșoacă se afla în mașina lovită din spate în calitate de pasageră.

Echipajele de poliție sosite la fața locului au procedat imediat la testarea ambilor conducători auto implicați în accident pentru stabilirea eventualei prezențe a alcoolului în organism. În urma verificărilor efectuate cu aparatul alcooltest, rezultatele au indicat valoarea zero pentru ambii șoferi, nefiind constatat vreun indiciu privind consumul de băuturi alcoolice. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările și cauzele care au dus la producerea evenimentului.

„La data de 30.07.2026, în jurul orei 14.35, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Iuliu Maniu.

Din informațiile preliminare, conducătorul unui autovehicul în vârstă 49 de ani, care se deplasa pe Bd. Iuliu Maniu, dinspre str. Lujerului către str. Apusului a intrat în coliziune cu un autovehicul care circula înaintea sa, condus de un tânăr în vârstă 23 de ani.Conducătorii autovehiculelor au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind „zero”.

În urma accidentului de circulație, un pasager în vârstă de 50 de ani a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier„, a transmis Direcția Rutieră din cadrul Poliției Municipiului București.

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Mesajul europarlamentarului după externare

După parcurgerea investigațiilor de specialitate și primirea îngrijirilor necesare, Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost externată de la Spitalul Universitar de Urgență și a transmis o declarație publică prin intermediul unui comunicat oficial citat de Agerpres. Aceasta s-a arătat recunoscătoare pentru faptul că consecințele accidentului nu au fost mai grave și a ținut să adreseze mulțumiri echipei medicale care a îngrijit-o.

„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că suntem în viaţă, atât eu, dar mai ales fiica mea, Thais. Mulţumesc din inimă medicilor, asistentelor, infirmierilor, întregului personal medical, şi chiar firmei de pază, pentru grija cu totul deosebită cu care m-au tratat şi au avut grijă de fetiţa mea.

Au fost extraordinari şi le voi rămâne profund recunoscătoare. Mulţumesc tuturor membrilor şi simpatizanţilor care au venit la spital în număr mare şi au fost alături de mine, care au sunat inclusiv la spital şi la partid, celor din ţară şi din străinătate care şi-au manifestat îngrijorarea şi solidaritatea faţă de mine.

Pot să spun că sunt binişor, dar vă asigur că voi face tot ce îmi stă în putinţă să îmi revin cât mai repede şi în forma cea mai bună”, a afirmat Diana Șoșoacă.

Revenirea rapidă în activitatea politică

În ciuda momentului dificil prin care a trecut, președinta S.O.S. România a subliniat că nu intenționează să își întrerupă programul sau activitățile politice programate în perioada următoare. Aceasta le-a transmis un mesaj ferm susținătorilor săi, confirmând participarea la viitoarele evenimente ale partidului și exprimându-și aprecierea și față de atenția acordată de presă acestui incident.

„Vă aştept, aşa cum sunt şi cum pot, la Academia de vară, pentru că viaţa merge înainte, iar lupta pentru independenţa şi suveranitatea României nu poate fi oprită de nimic şi de nimeni! Mulţumesc şi presei care a fost extrem de îngrijorată pentru situaţia mea. Cu Dumnezeu înainte! Fiţi binecuvântaţi!”, a adăugat europarlamentarul.

Foto – Facebook / arhivă

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