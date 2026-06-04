Ce s-a descoperit la Teatrul de Operetă, după accidentul în care Octavian Ene, fostul iubit al Danielei Nane, a fost rănit. Rezultatele anchetei de la Ministrul Culturii

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S-au descoperit nereguli grave la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București, în urma anchetei de la Ministrul Culturii. Totul s-a întâmplat după ce în martie 2025, tenorul Octavian Ene, fostul iubit al actriței Daniela Nane, a suferit un accident grav pe scena teatrului și a ajuns direct pe masa de operație.

Detalii tulburătoare din ancheta de la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București.

În martie 2025, tenorul Octavian Ene a suferit o fractură gravă de tibie și peroneu, după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ trei metri în timpul repetițiilor pentru musicalul „Romeo și Julieta” de la Teatrul de Operetă Ion Dacian din București.

După accident, o anchetă de proporții s-a lansat la instituția culturală, iar ce s-a descoperit este tulburător, conform documentelor publicate de spynews.

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Printre nereguli se numără contracte fictive de drepturi de autor, posibile fapte penale ale managerului, dar și multe alte precum conflict de interese și incompatibilitate.

„Rezumatul problemelor – „Dezastrul de la Operetă’

Raport de Control TNOMID 2025 • Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian’ • Manager: Radu Petrovici

Contracte fictive de drepturi de autor (cel mai grav capitol)

• Pentru ~58–60 de colaboratori din compartimentele tehnic și administrativ (pompieri, mânuitori

decor, croitorese, femei de serviciu, garderobieri etc.) s-au încheiat în decembrie 2024 contracte de cesiune a drepturilor de autor pentru „figurație’, deși aceste persoane nu au prestat activitate creativă și au făcut aceleași munci ca în lunile anterioare”.

• Rapoartele de activitate nu reflectă realitatea, fiind considerate contracte fictive plătite pe baza unor documente false. Comisia indică suspiciunea de fals intelectual. Anterior, contractele legale au fost reziliate forțat de la 1 decembrie 2024.

Posibile fapte penale ale managerului

• A primit bani pentru propria prestație artistică (chitară bas) prin contracte încheiate pe numele altor artiști, pentru a evita să semneze contracte cu el însuși → posibil abuz în serviciu.

• Contract fictiv pentru festivalul din Timișoara, banii ajungând la dl. Petrovici

• Dosar penal deschis (nr. 2820589/14.03.2025) pentru neluarea măsurilor de securitate în muncă,după ce un tenor a suferit fractură de tibie și peroneu la o repetiție.

Conflict de interese și incompatibilitate

În perioada noiembrie 2023 – mai 2024 a fost simultan manager interimar și angajat al Filarmonicii „Paul Constantinescu’ Ploiești, încălcând art. 33 alin. (2) din O.U.G. 189/2008 și contractele de management.

Declarații de avere și interese eronate

Venituri nedeclarate sau contradictorii legate de Asociația „Maestrul Hiram’, venituri din chirii nedeclarate (apartament închiriat în regim hotelier, fără plata taxelor la stat) și venituri salariale de la Filarmonică nedeclarate.

Încălcări ale legislației muncii (amendă ITM 200.000 lei)

• Pentru 51 de persoane (oct. 2024 – feb. 2025) s-au folosit contracte civile pentru activități cu caracter de continuitate și subordonare (muncă disimulată).

• Lipsa autorizației de funcționare SSM și instruirea neasigurată pentru aceleași 51 de persoane.

• Program de lucru abuziv (6 zile/săptămână, 8–10 ore/zi), repaus zilnic sub 12 ore, concedii neacordate.

Numiri și angajări nelegale

Numire abuzivă pe funcția de „șef de partidă’ fără concurs și fără dovada competențelor (limba engleză, operare PC); contract fictiv de consilier personal fără studii adecvate; ocuparea unor posturi pe perioadă determinată fără verificarea aptitudinilor.

Alte nereguli administrative

• Prețuri de bilete stabilite ilegal (încălcare H.G. 90/2010 și O.M.C. 3024/2019).

• Sistem de control intern managerial implementat doar parțial; plan de integritate formal.

• Registru de intrări-ieșiri completat defectuos (spații goale, numere lipsă, pagini nenumerotate).

• Fișe de post nedatate; cheltuieli salariale crescute fără avizul Direcției Economice.

Eșec artistic și financiar

Spectacolul „Vocea Umană’ – săli aproape goale, bilete distribuite gratuit, încasări mici raportat la costuri.

Fostul iubit al Danielei Nane, obligat de regizor să sară de la înălțime

Tenorul Octavian Ene a fost obligat de regizor să sară de la înălțime și a suferit o fractură de tibie și peroneu. Totul se întâmpla în martie 2025, când regizorul l-a obligat pe acesta să sară de pe un pod de trei metri, improvizat, fără echipament de protecție sau pregătire specială.

Tânărul de 26 ar fi refuzat inițial să facă acest lucru, dar regizorul nu a acceptat. La a doua încercare de săritură, Ene s-a accidentat grav, iar colegii au chemat SMURD-ul, care l-a transportat la spital.

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