Vedeta de televiziune Jake Hall a murit la 35 ani după ce a intrat cu capul într-o ușă de sticlă

Vedeta reality show-ului britanic „The Only Way Is Essex”, Jake Hall, a murit la 35 de ani, joi, pe 7 mai 2026, în urma unui accident tragic.

Jake Hall, starul reality show-ului britanic „The Only Way Is Essex”, a murit la doar 35 de ani, în urma unui accident petrecut în timpul unei vacanțe în Spania. Actorul a fost găsit fără viață într-o vilă din Mallorca, după ce s-a lovit de o ușă de sticlă. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 7 mai 2026, notează Mirror.co.uk.

Potrivit martorilor citați de The Sun, Jake Hall petrecuse toată noaptea împreună cu un grup de prieteni și au continuat distracția în vila închiriată din Santa Margalida, situată în nordul insulei Mallorca. Dimineața, în jurul orei 7.30, autoritățile au fost chemate la fața locului, unde l-au găsit pe Jake într-o baltă de sânge, cu răni grave la cap provocate de cioburi de sticlă.

Un vecin al proprietății a declarat că a auzit zgomote puternice în timpul nopții, despre care a spus că „semănau cu sunetul unei bormașini”.

Deși zgomotele au încetat după câteva minute, acesta a rămas tulburat de cele întâmplate. Alți vecini, însă, au afirmat că nu au observat nimic ieșit din comun.

Ce spun autoritățile despre cauza decesului

Poliția locală investighează în continuare circumstanțele morții lui Jake Hall. Potrivit autorităților spaniole, toate ipotezele rămân pe masă.

O autopsie urmează să fie efectuată în capitala Palma, iar rezultatele vor fi trimise unui judecător local.

„Ne concentrăm pe teoria conform căreia victima a murit într-un accident tragic, lovindu-se de o ușă de sticlă, dar este prea devreme pentru a trage concluzii definitive”, a declarat o sursă din poliție.

Cine a fost Jake Hall

Jake Hall a devenit cunoscut în 2015, când s-a alăturat distribuției show-ului „The Only Way Is Essex” ca prieten al lui Vas J Morgan și fostul partener al lui Chloe Lewis. După patru sezoane, acesta a părăsit emisiunea pentru a se concentra pe alte proiecte.

În ultimii ani, Jake s-a dedicat carierei sale în modă, lansând brandurile By Jake Hall și Prévu Studio, cel din urmă fiind lichidat în pofida succesului inițial.

Viața personală a fost marcată de suișuri și coborâșuri. În 2016, actorul a început o relație cu Missé Beqiri, fostă vedetă a emisiunii „Real Housewives of Cheshire”. Cei doi s-au logodit în mai 2018 și au împreună o fetiță, River, născută în 2017. Deși relația lor s-a încheiat la scurt timp, Jake Hall a mărturisit anul trecut că fiica lui a fost cea care i-a oferit motivația de a merge mai departe.

„Dacă sunt sincer, River este motivul pentru care sunt aici astăzi. Tot ce fac, fac pentru ea și viitorul ei”, a declarat el.

La doar câteva ore înainte de tragedie, vedeta a postat pe Instagram un mesaj care acum capătă un sens dureros: „Viața e o prostie uneori, dar o să încerc să-mi amintesc lucrurile bune – mă uit peste tot – doar creez artă – în multe forme”.

După vestea morții sale, fanii au lăsat sute de mesaje emoționante. Jamie Corbett a scris: „Odihnește-te în pace, Jake! Continuă să dansezi acolo sus!”, în timp ce Antony Costa, membru al trupei Blue, a adăugat: „Atât de trist. Ce om minunat ai fost, prietene. RIP”.

Sursă foto: Profimedia

