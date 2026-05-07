Eugenia Șerban, adevărul despre divorț. Fostul ei soț a murit la 49 de ani: „A fost mai bine să ne despărțim”

Eugenia Șerban a povestit despre căsnicia cu fostul soț iordanian și despre divorțul lor. Actrița a dezvăluit cum diferențele dintre ei au condus la separare, dar și despre decizia legată de religia fiului lor.

Eugenia Șerban, adevărul despre divorț

Eugenia Șerban a dezvăluit detalii emoționante despre căsnicia și despărțirea de fostul său soț, un bărbat de origine iordaniană care s-a stins din viață la 49 de ani, după ce a luat un microb din spital, în timp ce aștepta un transplant de rinichi. Într-un interviu acordat recent în cadrul podcastului Gabrielei Cristea, actrița a vorbit despre motivele din spatele divorțului, relația de prietenie păstrată cu fostul partener și deciziile importante luate pentru fiul lor, Lorans.

„M-am căsătorit foarte tânără, am divorțat foarte tânără”, a mărturisit Eugenia Șerban. Relația lor a început plină de speranță, dar în timp, diferențele dintre cei doi au devenit evidente. „Mulți spun că nu ne înțelegeam, alții spun că au fost diferențe de caracter sau mai știu eu ce. Cred că ne-am maturizat și am crescut diferit. A fost mai bine să ne despărțim prieteni decât să ajungem să ne urâm”, a explicat vedeta, citată de Click!.

În trecut a spus că a fost înșelată

Deși inițial fostul soț nu a fost de acord cu divorțul, acesta a ajuns în cele din urmă să înțeleagă decizia. Chiar și după separare, cei doi au rămas în relații amiabile, prioritizând bunăstarea fiului lor. „Am rămas până în ultima clipă prieteni și ne-am crescut împreună copilul, ceea ce e foarte important”, a subliniat actrița.

În trecut însă, actrița mărturisea că a divorțat din cauza infidelității fostului soț. „Eu când am divorțat, am divorțat iubind. Dar mi-am dat seama că nu are rost să mai continuăm. Fostul meu bărbat a fost cel mai în vârstă bărbat din viața mea. Nu mai este printre noi. Când am fost foarte tânără am suferit foarte tare, am fost înșelată și am băgat imediat divorț. Cel mai urât lucru pentru mine e trădarea”, a declarat Eugenia Șerban, într-un interviu la Kanal D.

Ce religie are fiul Eugeniei Șerban

O altă decizie esențială în viața lor de familie a fost legată de religia fiului lor. Eugenia Șerban a explicat că, deși fostul soț era musulman, Lorans a fost botezat creștin ortodox. Cu toate acestea, actrița a dorit să-i ofere fiului său libertatea de a-și alege propriul drum spiritual la maturitate. „I-am spus fostului meu soț că eu o să-mi botez copilul, pentru că noi suntem o familie de credincioși și când o să crească o să-și aleagă singur dacă vrea să rămână în religia mea sau vrea să treacă la religia tatălui lui”, a declarat Eugenia.

Un aspect remarcabil al relației dintre Eugenia Șerban și fostul său soț este respectul reciproc pentru convingerile religioase. „Fostul meu soț nu era deloc habotnic, am fost de multe ori și am dormit la mănăstiri, îi plăceau foarte mult sărbătorile noastre religioase, era prieten cu măicuțele, cu preoții”, a adăugat actrița, evidențiind armonia care a caracterizat relația lor, chiar și după despărțire.

